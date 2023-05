Un post su Instagram di Aurora Ramazzotti sulla sua nuova vita da neo mamma del piccolo Cesare Augusto ha generato una bufera. Nei giorni scorsi la figlia di Michelle Hunziker ha condiviso una serie di foto che la ritraggono in un momento di relax in un locale, dove sta sorseggiando un succo. Ma non sono stati questi scatti a causare liti tra vari utenti del social network. A scatenare la follia di alcuni hater è stata la didascalia utilizzata da Aurora per discrivere le nuove foto.

“Ora d’aria per mami”, ha scritto la giovane Ramazzotti, che il 30 marzo 2023 ha partorito il suo primo figlio con il compagno Goffredo Cerza. Una frase ironica scritta da una giovane neo mamma che si ritrova a rilassarsi qualche momento lontano dalle mura domestiche. E cosa c’è di male in tutto questo? Una mamma non può sorseggiare un succo al bar? Alcuni hater hanno preso la palla al balzo per accusarla di aver lasciato suo figlio a casa per uscire e farsi i fatti suoi.

Nessun crimine, ma la verità non è neanche questa. La stessa Aurora Ramazzotti ha deciso di replicare, in quanto sotto il post social in questione si sono accesi vari scontri. C’è chi prende prontamente le sue difese facendo notare che nessuno può giudicarla come mamma, ma soprattutto che anche chi ha dei figli può godersi qualche momento di relax.

Tra chi la difende e chi invece la accusa sono nate diverse liti. Ed ecco che in queste ore Aurora, la quale nei giorni scorsi ha condiviso alcuni dettagli sulla sua nuova vita da mamma, ha deciso di spiegare come stanno davvero le cose. Così, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha cercato di placare le polemiche:

“Mi fa volare che stiano volando stracci sotto questo post perché ho scritto ‘ora d’aria’ e perché qualcuno ha pensato che intendessi che ho lasciato il bambino e sono andata a farmi i fatti miei in giro”

Aurora ha fatto notare che sotto il post in questione “sono partiti i soliti commenti un po’ inutili sul fatto che loro invece non se la sono mai presa sta benedetta ora”. A questo punto, la giovane Ramazzotti ha sottolineato che diversi utenti di Instagram stanno litigando “rivendicando il diritto di una mamma di fare un po’ quello che le pare (sacrosanto direi)”.

Ma c’è un dettaglio che va a smontare in automatico tutte le accuse che Aurora Ramazzotti sta ricevendo in questi giorni:

“La cosa più divertente è che ho scritto ora d’aria perché sono uscita di casa, ma Cesare era proprio di fianco a me quindi stanno litigando per niente”

Ebbene le polemiche oltre che essere inutili per l’argomento in sé, risultano sterili anche perché in realtà Aurora si trovava a godersi un po’ di relax proprio insieme a suo figlio Cesare!