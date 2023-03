Aurora Ramazzotti è diventata mamma: annuncio e nome scelto

By

Aurora Ramazzotti è diventata mamma. Giovedì 30 marzo 2023 ha partorito il suo primo figlio. Lei stessa lo ha annunciato attraverso un post su Instagram condiviso con il compagno Goffredo Cerza. La coppia, che ha mantenuto riserbo fino all’ultimo circa il nome da dare al bebè, ha reso noto di averlo chiamato Cesare. Sono dunque risultate infondate le indiscrezioni che volevano che la scelta ricadesse su Eros, in omaggio a Ramazzotti.

Due mani che si sfiorano, quelle del papà e del neonato: questa la foto che Aurora e Goffredo hanno scelto per annunciare la lieta notizia. L’influencer ha anche postato un secondo scatto in cui si vede il compagno baciarla amorevolmente dopo il parto. Al settimo cielo Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti che fin da quando hanno saputo che la figlia sarebbe diventata mamma si sono detti più che felici di svolgere il ruolo di nonni.

Michelle Hunziker commenta la nascita del nipote: il messaggio pieno d’amore e affetto

Pochi secondi dopo che Aurora ha divulgato la news del parto, mamma Michelle ha commentato la nascita del nipote. Lo ha fatto con una Story Instagram piena d’amore: “E con la nascita delle mie figlie, oggi per me è stato il giorno più bello della mia vita”. Da sempre la Hunziker e la sua primogenita condividono un legame molto stretto, alimentato da stima, rispetto e condivisione di valori. Lo stesso vale per il rapporto che Aurora ha con papà Eros.

La gravidanza con i fan (e qualche haters)

Lungo tutta la dolce attesa, l’influencer ha aggiornato i suoi numerosi fan sul procedere della gravidanza, provvedendo ad immortalare il pancino che via via è diventato un pancione. In alcuni frangenti si è anche ritrovata a dover replicare a diversi haters che l’hanno attaccata e criticata, accusandola di esagerare nella pubblicazione dei contenuti relativi all’essere incinta.

E ora che è arrivato il primo figlio è tempo di nozze? No. A spiegarlo è stata pochi giorni fa la stessa Aurora che ha sottolineato che in questo momento il matrimonio non rientra nelle sue priorità. La chiosa è giunta dopo che di recente avevano iniziato a circolare delle voci che volevano la giovane e il compagno Goffredo presto moglie e marito.