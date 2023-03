Aurora Ramazzotti “si sposa”: scoppia il gossip sulle nozze segrete

By

Si fanno sempre più insistenti le voci riguardo alle possibili nozze in arrivo fra Aurora Ramazzotti e il suo amato Goffredo Cerza. Nelle scorse ore la figlia di Michelle Hunziker si è fatta nuovamente vedere su Instagram con un importante anello al dito in bella mostra, incuriosendo ancora di più i suoi follower che in realtà già avevano notato il gioiello.

Già, perché “il brillocco” era stato visto all’anulare della mano sinistra di Aurora Ramazzotti già lo scorso dicembre, anche se ai tempi non era ancora chiaro se si fosse trattato di un “semplice” (se così si può definire!) regalo di Natale. Si parla insomma di nozze segrete, delle quali però ovviamente nessuno conosce ancora i dettagli (se non i diretti interessati e ovviamente i rispettivi genitori). Qui sotto l’immagine dell’anello sfoggiato da Aurora Ramazzotti che tanto ha fatto parlare di sé.

L’unica certezza per il momento è che Aurora e Goffredo siano fatti per stare l’uno di fianco all’altra e che l’arrivo del loro primo bebè li legherà per sempre, nozze o non nozze.

Aurora Ramazzotti è pronta a diventare mamma

In attesa di scoprire se la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti si sposerà o meno con il suo storico fidanzato i fan aspettano con grande impazienza anche il giorno in cui l’influencer diventerà mamma per la prima volta. La pancia è ormai enorme e anche piuttosto bassa, segno evidente che l’arrivo del bebé è davvero imminente.

La stessa Aurora Ramazzotti aveva anticipato ai suoi follower che il bambino sarebbe arrivato tra la fine di marzo e i primi giorni di aprile. Riguardo al parto, inoltre, grazie ad alcune succose anticipazioni di Chi si sa che l’influencer ha scelto per il grande giorno una clinica molto speciale, in Svizzera, la stessa dove è nata la futura mamma.

La gravidanza è stata raccontata da Aurora Ramazzotti passo dopo passo sui social: la ex presentatrice del Daily di X Factor ha aggiornato i suoi seguaci con tante piccole curiosità sul suo stato interessante, ma anche con qualche sfogo. Giorni fa, per esempio, Aurora Ramazzotti si era aperta rispetto al fatto che avrebbe voluto una femmina, mentre il suo primogenito sarà in realtà un maschietto.