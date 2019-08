Aurora Ramazzotti, bacio appassionato al fidanzato in Grecia

Vacanze da sogno per Aurora Ramazzotti: la passione travolgente in Grecia

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono al settimo cielo! Il loro rapporto è ormai inossidabile: si amano più che mai e lo dimostrano sempre in ogni dove. Mai un momento di vera crisi, mai un litigio furioso per strada (prontamente immortalato dal paparazzo di turno), mai delle accuse reciproche. Aurora e Goffredo sono una coppia ben collaudata, che potrebbe non scoppiare mai. Grazie al suo fidanzato, Aurora ha scoperto da giovanissima cos’è l’amore vero e anche a Mykonos si è lasciata andare a grandi effusioni: il bacio appassionato non è mica mancato, eh!

Fidanzato Aurora Ramazzotti, amore senza limiti

La rivista Oggi ha parlato delle vacanze di Aurora Ramazzotti: “Ma quello che fa tenerezza, a guardala in vacanza col suo Goffredo Cerza in Grecia, è quanto Aurora sia felice. Quanto sia serena mentre sorride al suo amore. […] Facile, direte voi: è giovane, è ricca ed è in spiaggia. Mica vero. Per essere felici bisogna sceglierlo. E imparare ad amare. Aurora lo fa benissimo”. Goffredo e Aurora in Grecia, Totti e Ilary in Italia, precisamente nella “loro” Sabaudia, dove hanno passato tanto tempo assieme ai figli.

Aurora Ramazzotti parla di Eros e Marica Pellegrini: ecco le sue parole

Recentemente Aurora Ramazzotti è stata tirata in ballo a seguito della rottura tra suo padre Eros e Marica Pellegrini: “Dispiace anche a me leggere cattiverie del tutto gratuite – aveva confessato sempre al settimanale Oggi –. Marica è la madre dei miei fratelli, è una persona che ha fatto parte della mia crescita, le voglio bene e avrà sempre un posto nella mia vita”. Parole che riempiono il cuore. Adesso, però, Aurora ha allontanato la tristezza, per passare dei momenti fantastici assieme al suo fidanzato. La Grecia sarà la loro unica meta in questa estate 2019?