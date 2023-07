Attilio Romita si sposa: il testimone è un ex concorrente del GF Vip

Attilio Romita sposerà la sua Mimmuzza. Questo vuol dire che ormai tra il giornalista e la sua compagna è tornata la serenità. I due avevano affrontato una piccola crisi durante il Grande Fratello Vip 7. Nella Casa più spiata d’Italia l’ex volto del Tg1 si era avvicinato molto a Sarah Altobello, scatenando la gelosia di Mimmuzza. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio e ora Attilio è pronto a convolare a nozze, facendosi affiancare da un altro ex volto del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Si tratta di Daniele Dal Moro, attualmente protagonista delle notizie di gossip per via della sua rottura con Oriana Marzoli. L’ex gieffino, seguitissimo sul suo canale Twitch, durante una diretta ha inizialmente spiegato ai fan che sarà presto a Bari. Proprio qui vestirà un ruolo importante nel matrimonio di Romita. Dal Moro sarà, appunto, il testimone di nozze di Attilio. Nel corso di questa diretta, l’ex concorrente del reality show di Canale 5 non ha però svelato ulteriori dettagli.

Infatti, Daniele non ha rivelato la data del matrimonio di Romita. Semplicemente ha anticipato che presto indosserà lo smoking in questo evento così speciale. “Certo che tra tutti si è tirato dietro proprio me! Se volete vedermi in smoking, sicuramente usciranno tante foto”, queste le parole di Dal Moro per fare il lieto annuncio, secondo quanto riporta Isa e Chia.

Non si sa, però, se l’ex gieffino prenderà parte alle nozze di Attilio in compagnia di Oriana Marzoli. Attualmente la relazione sembra essere ormai giunta al capolinea, tra pesanti litigi e accuse via social. I fan sperano che possa tornare il sereno tra Daniele e Oriana dopo quanto accaduto.

Ma ormai tutto sembra confermare che questa possibilità non ci sia. Non resta che attendere per capire cosa accadrà tra gli Oriele, così definiti dai loro fan. Nel frattempo, Daniele si prepara a svolgere il ruolo di testimone per il matrimonio di Attilio Romita e la sua amata Mimmuzza!

