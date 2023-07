Attilio Romita fatto fuori da Mediaset: “Io offeso”, i retroscena

Il giornalista si sfoga in una lunga intervista, dove svela vari retroscena che riguardano tutti gli ex concorrenti del GF Vip 7

Attilio Romita si svela in una lunga intervista per Il Corriere del Mezzogiorno, dove parla del suo imminente matrimonio e non solo. Il giornalista rivela un retroscena riguardante il suo allontanamento dalle reti Mediaset, insieme a tutti gli altri ex concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Attilio ne parla quando gli viene chiesto se parteciperà ad altri reality show. Il giornalista fa sapere che l’unico programma che vede adatto alla sua persona è Pechino Express.

Non parteciperebbe mai a Temptation Island e crede di non avere più l’età o il fisico per L’Isola dei Famosi. In questa fase della sua vita, si sarebbe visto bene nel ruolo di opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello. “Ma non è stato possibile”, confessa Romita. A questo punto, svela il suo retroscena sulla decisione presa da Mediaset negli ultimi tempi:

“Abbiamo saputo che Mediaset ha avuto indicazioni precise in merito a tutti i partecipanti alla scorsa edizione del Grande Fratello. Secondo l’editore sarebbero concorrenti da dimenticare o, in ogni caso, da non invitare in nessun ruolo sulle reti Mediaset. Motivo per cui credo che abbiano escluso qualsiasi nostra ipotesi di collaborazione. Prendo atto di questo. Ma mi sento francamente un po’ offeso, perché non credo di essere mai stato maleducato all’interno della casa. E penso che, in ogni caso, questa sia stata un’edizione di grande successo”

Ormai è noto a tutti che Pier Silvio Berlusconi ha deciso di cambiare rotta per quanto riguarda i programmi televisivi che vanno in onda sulle reti Mediaset. Durante la scorsa edizione del GF Vip, sono avvenute più squalifiche e sono state annunciate nuove regole da seguire dentro la Casa di Cinecittà. Ora sembra che per gli ex concorrenti della settima edizione del reality show non ci sia più spazio nelle trasmissioni Mediaset.

Attilio Romita: la sua opinione sulla nuova Rai

Cambiamenti anche sulle reti Rai, definita ormai la Rai Meloniana. Attilio Romita non è contrario alle nuove decisioni prese, in quanto a detta sua sarebbe stato ribadito il solito metodo, che non disprezza.

“Fino a ieri, la sinistra aveva consensi, numeri, figure apicali e redazioni sotto controllo. Per cui, chi non era di sinistra, me compreso, era sempre in attesa del prossimo agguato. Adesso c’è stato il cambio di paradigma: è arrivato il centrodestra e ha pensato che fosse il suo turno. Perché non avrebbe dovuto farlo?”

C’è stato un momento della sua vita in cui ha pensato di passare dal giornalismo alla politica. Ma questo non è mai avvenuto, sebbene ci fosse l’idea di candidarsi come governatore del centrodestra. In quel periodo mai avrebbe immaginato che un giorno avrebbe partecipato al Grande Fratello. Ha comunque accettato positivamente l’invito di Alfonso Signorini, perché aveva già concluso la sua carriera di giornalista e non doveva tenere conto a nessuno.

Sebbene la sua Mimma e la figlia Alessia non fossero d’accordo con la sua partecipazione, Attilio non si è mai pentito di questa esperienza.

Attilio Romita e il matrimonio con Mimmuzza: Dal Moro e Signorini testimoni

Attilio Romita è pronto a sposare la sua Mimma. In una recente diretta su Twitch, Daniele Dal Moro ha annunciato che sarà il suo testimone di nozze. Oggi il giornalista conferma e dichiara di sperare di vederlo arrivare all’evento con Oriana Marzoli. Non solo, dà anche una bella notizia ai fan degli Oriele: “Al momento mi sembra che non abbiano alcuna intenzione di mollarsi”.

Tra gli ex concorrenti invitati al matrimonio di Attilio c’è Antonino Spinalbese, il quale vuole organizzare il suo addito a celibato. “Cosa che desta non poche preoccupazioni in Mimma”, aggiunge il giornalista. Detto ciò, rivela che fuori dalla Casa di Cinecittà non c’è alcun rapporto di amicizia con Sarah Altobello.

“Rumors e polemiche sul mio rapporto con Sarah all’interno della casa sono tutte state costruite ad arte, per creare scalpore”, precisa Romita. Tornando al matrimonio con Mimma, ammette di volerle fare prima una bella proposta, a cui lei tiene molto. Dopo di che, a settembre stabiliranno la data delle nozze definitiva, che probabilmente si svolgeranno a Villa Menelao, in provincia di Bari.

Precisamente Romita vuole scegliere una data che possa permettere ad Alfonso Signorini di essere presente. Questo perché il conduttore del Grande Fratello sarà il testimone di nozze di Mimma. Con quest’ultima, Alfonso ha instaurato “un rapporto intenso”.