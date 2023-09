Asia Nuccetelli: “Cerco lavoro. Ilary Blasi? Mi ha messa alla gogna”

Asia Nuccetelli non ha un bel ricordo della sua breve esperienza televisiva. La figlia di Antonella Mosetti si è sfoga in una nuova intervista per Fanpage, dove svela dettagli inediti della sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Ormai dal 2021, Asia è scomparsa dal piccolo schermo. Risale al 2016 la sua partecipazione al reality show di Canale 5 e oggi ha una nuova vita, ma non sente affatto la mancanza della televisione, anzi.

La giovane Nuccetelli ammette di avere avuto dei “problemi emotivi”, causati proprio dal mondo della TV. In questi anni, aveva fatto già intendere di non voler parte più di questo settore. Ma qual è il motivo? L’ex gieffina è convinta di essere passata per la persona che non era e ancora oggi continua a essere paragonata ai suoi genitori, Antonella Mosetti e Alex Nuccetelli, che sono molto diversi da lei. Li ama molto, ma non hanno molto in comune.

Addirittura gli hater si recano sotto i suoi post social per disapprovare la scelta di sua madre di avere un profilo su OnlyFans. Un tempo, non voleva che la Mosetti facesse certe cose. Ma crescendo ha capito che la vita è una e merita di viverla come meglio crede. Certo, questo secondo i limiti: “Se si facesse del male o conducesse una vita spericolata, interverrei per dirle: ‘Così rischi e non voglio perderti’.”

Quando è approdata al GF Vip del 2016, Asia crede di essere entrata allo stesso tempo “in un circolo vizioso”. Oggi svela che “volevano a tutti i costi creare quella dinamica del triangolo”, riferendosi alla situazione che si era creata con Andrea Damante e Giulia De Lellis. Crede che in quella occasione non abbia fatto nulla di male, in quanto il suo unico scopo era quello di fare amicizia con gli altri concorrenti.

“Subii una forte discriminazione mediatica. Ho sofferto veramente tanto”, racconta la Nuccetelli. Fondamentalmente pensa di non aver mai litigato con Giulia De Lellis. A detta sua, si sarebbero ritrovate entrambe “costrette a litigare per questo teatrino che avevano montato”. A 20 anni non sapeva come comportarsi, ma fosse accaduto oggi avrebbe subito fermato gli autori.

Crede di non aver ricevuto la possibilità di essere se stessa e di aver subito “un’ingiustizia al 100%”. E arriva a parlare di Ilary Blasi, che quell’anno stava al timone del programma. Alla conduttrice, Asia non risparmia le critiche:

“Lei conduceva l’edizione del Grande Fratello Vip a cui ho partecipato. Avrebbe potuto gestire meglio il mio caso, evitando di mettere alla gogna una ragazzina su fatti non reali. Immagino sapesse che era tutto un teatrino messo su, poteva placare gli animi e invece ha preferito non farlo. Solo questo posso dire. Non ho alcun rapporto con lei, non la conosco”

Le viene chiesto cosa pensa dell’esplosione del gossip intorno alla separazione tra Francesco Totti e Ilary, in quanto suo padre si è molto esposto sulla questione. Svela così un aneddoto sull’ex Capitano della Roma:

“Non me ne può fregare di meno (ride, ndr). Come ti dicevo, io sono molto diversa dai miei genitori e ogni volta mi becco tutti i polveroni alzati da loro. Non ho seguito la vicenda, non ho capito perché si siano lasciati e nemmeno glielo chiedo. Posso dire che Francesco è una persona meravigliosa e altruista. Tempo fa gli ho scritto perché il parente di un mio conoscente aveva una malattia terminale. Gli ho chiesto di fare un video per lui che ci teneva tanto. Me lo ha fatto subito”

Asia Nuccetelli: la relazione con il fidanzato e il rapporto con Aldo Montano

Uno dei motivi per cui ha chiuso con il mondo della televisione riguarda gli insulti ricevuti per l’aspetto fisico. In particolare, in rete giravano foto del prima e del dopo “storpiate per creare più distacco e provocare un accanimento nei miei confronti”. Asia Nuccetelli oggi crede che questi telespettatori siano stati “spietati” con lei.

A questo punto, confessa di essersi rifatta il naso a causa di una caduta da cavallo e di aver fatto solo due punturine alle labbra. Non avrebbe problemi a dire di aver fatto altri interventi estetici. Tra scoliosi e delle “crisi di assenza”, da piccola la Nuccetelli ha dovuto affrontare non poche problematiche di salute.

E non sono mancati gli attacchi di panico, per cui si è rivolta a uno specialista. Oggi, Asia può contare sul sostegno del suo fidanzato, Luigi Del Prete. Non rivela molto della loro relazione, che dura ormai da sei anni, perché lui è un tipo molto riservato. L’ha conosciuto nell’ambiente dei cavalli e convivono da quattro anni. Queste sono le uniche informazioni che sente di poter dare.

Non solo, Asia torna anche a parlare del suo rapporto con Aldo Montano, ex compagno di sua madre:

“Aldo è arrivato nella nostra vita che avevo 9 anni e mi ha accompagnata fino ai 16 anni. È stato come un secondo padre. Con la sua serietà, dedizione, perseveranza mi ha aiutato tantissimo. Mi ha trasmesso anche i suoi modi, io sono tranquilla, pacata come lui. I miei genitori sono esuberanti. Ci siamo scritti qualche volta, ma adesso ha la sua famiglia e sono molto contenta per lui. Non nego che a volte, quando lo guardo, penso che avrei voluto che fosse rimasto in qualche modo nelle nostre vite. Però è giusto, doveva andare così. È una persona pulita, molto simile a me, quindi mi manca”

Asia Nuccetelli oggi sta cercando un nuovo lavoro

La vita di Asia Nuccetelli ora si concentra maggiormente sull’equitazione e il suo amore per i cavalli. Durante le gare non è molto competitiva, ma si allena tutti i giorni della settimana, fatta eccezione per il lunedì. L’ultima caduta da cavallo risale ad aprile, quando ha sbattuto forte con la testa, riportando una commozione cerebrale.

Intanto, Asia è alla ricerca di un lavoro:

“Fino a giugno ho fatto un tirocinio in uno studio medico dentistico. Una bellissima esperienza, formativa, però non era il mio campo. A inizio settembre ho intrapreso il corso U.D.1 della Federazione Italiana Sport Equestri, ho passato l’esame per diventare istruttore di equitazione. Ora sto valutando le varie ipotesi che mi si aprono davanti. Sono alla ricerca di un lavoro nell’ambito dello sport o che permetta di stare a contatto con gli animali”

Non ha, però, alcun interesse di tornare in televisione. Conclude questa intervista facendo sapere che tornerebbe solo per fare qualcosa per gli animali, la cui vita “vale quando la vita umana”.