Asia Nuccetelli via dalla tv: parla la giovane, tutta la verità

Asia Nuccetelli, ex concorrente dell’edizione 2016 del Grande Fratello Vip, ha sorpreso tutti con un lungo post apparso nelle ultime ore sul suo profilo ufficiale su Instagram. La figlia di Antonella Mosetti ha condiviso con i suoi follower il suo sfogo: ecco le sue parole.

Come dice anche nel suo post, da anni Asia ha voluto mettere un punto con il mondo dello spettacolo e la notorietà che ne derivava. A tutto questo ha preferito una vita più riservata. Ma ancora oggi, nonostante i suoi account abbiano la privacy, lei continua ad essere al centro dell’attenzione di certa stampa.

Asia motiva la sua scelta di riservatezza dicendo: “Crescendo ho capito di essere e fare scelte diverse dei miei genitori“. Ha poi proseguito precisando di rispettare chi l’ha messa al mondo perché l’hanno cresciuta mettendoci massimo impegno e sempre sostenuta.

La Nuccetelli ha poi scritto: “Ho fatto delle esperienze che probabilmente a 18 anni non le ragioni” tali che se ne avessero le possibilità farebbero in tanti. Carica del suo bagaglio di esperienze e di problemi di salute – che l’hanno portata ad entrare ed uscire dall’ospedale – Asia ora chiede solo una cosa: rispetto della sua riservatezza.

Il suo sfogo di oggi nasce proprio da questa mancanza di riservatezza. Nonostante abbia ristretto la modalità di privacy dei suoi social e non abbia più fatto partecipazioni televisive. Ci sono ancora articoli di giornale dove si parla di lei, anche se lei non c’è.

Se la tv è fatta spesso di recitazione, di contro la sua è una vita vera. Asia non ha deciso dove nascere, ma almeno può decidere come vivere? Insomma il suo accorato post si conclude con un appello nei confronti dei tanti haters o di chi le dice di ringraziare il Signore per quello che è o ha.

A queste persone Asia dice: “Ringrazio Dio quando mi fa camminare, vedere la luce del giorno, respirare….o quando mi pare a me, se permettete“.