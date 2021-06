Antonella Mosetti si è raccontata in una lunga intervista rilasciata al magazine Vero. Tra le tante cose la soubrette si è detta felice del percorso intrapreso dalla figlia Asia Nuccetelli, avuta dall’ex marito Alex. Dopo l’esperienza insieme al Grande Fratello Vip nel 2016 la 24enne ha deciso di non proseguire la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Per un po’ ha provato a fare l’opinionista tv e la web influencer ma poi ha scelto altro, trovando decisamente la propria strada in un altro settore.

Antonella Mosetti ha spiegato alla rivista diretta da Rossella Rasulo:

“Le sarebbe piaciuto fare criminologia, ma poi si è dedicata ai cavalli. Ne ha tre e gareggia in tutta Italia. Sono molto felice perché sono stata io a spingerla quando era piccina. Stavo lavorando a un fotoromanzo in Calabria e lì vicino c’era un maneggio con dei pony. Asia aveva tre anni. Da quel giorno non si è staccata più dall’equitazione!”

La showgirl ha poi aggiunto a proposito della carriera intrapresa dalla sua unica erede:

“Quando Asia ha capito com’è il mondo televisivo ha pensato bene di non farne più parte e per questo sono la mamma più felice del mondo”

Dunque Asia Nuccetelli ha deciso di dedicare la sua vita ai cavalli. E da qualche tempo ha anche un nuovo amore: dopo il matrimonio saltato con Gianfranco, di professione surfista, la figlia di Antonella Mosetti è oggi felice accanto a Luigi.

Il fidanzato di Asia Nuccetelli è pure lui un grande appassionato di cavalli nonché studente di Economia e Management alla Luiss di Roma. I due fanno coppia fissa da circa un anno: sui social network non mancano romantici scatti d’amore e dediche piene di passione.

E Antonella Mosetti? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è ormai single da quattro anni. Le avventure non sono mancate ma la 45enne non riesce a trovare l’uomo giusto con il quale condividere la sua quotidianità. La Mosetti ha molti corteggiatori sui social network ma non crede molto nella forza di queste piattaforme.

Antonella Mosetti crede più negli incontri casuali e spera di incontrare presto una persona con una testa ben salda sulle spalle, che abbia una famiglia come la sua, per bene e con dei valori. La Mosetti, inoltre, ha chiarito che non è interessata ad un altro matrimonio o ad avere dei figli.

Nell’attesa di trovare il grande amore Antonella Mosetti è concentrata sul suo nuovo progetto lavorativo. È uscita la canzone Viva l’estate, un brano allegro che Antonellina canta in coppia con il cantante neomelodico Mario Forte. In più nei prossimi mesi non è escluso un ritorno in tv.