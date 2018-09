Antonella Mosetti: “Ecco perché mia figlia Asia non vuole più fare televisione”

Che fine ha fatto Asia Nuccetelli? La madre Antonella Mosetti spiega perché non vuole andare più in tv

Dopo l’esperienza alla prima edizione del Grande Fratello Vip e qualche ospitata a Pomeriggio 5, Domenica Live e Porta a Porta, Asia Nuccetelli è letteralmente sparita dalla tv. La figlia di Antonella Mosetti si è allontanata dal piccolo schermo di sua spontanea volontà, come confessato di recente dall’ex ragazza di Non è la Rai a Domenica Live. “Per i suoi ritocchini estetici, che non ha mai nascosto, mia figlia è stata distrutta psicologicamente. Tanto che non vuole fare più televisione”, ha spiegato la Mosetti a Barbara d’Urso. Asia ha abbandonato le luci dei riflettori per dedicarsi all’attività di web influencer e per riprendere in mano gli studi universitari. Ma non ha trascurato l’amore, tanto che nel 2019 convolerà a nozze con il fidanzato Gianfranco.

Asia Nuccettelli si sposa dopo il Grande Fratello Vip

Asia si sposerà col fidanzato Gianfranco il prossimo 19 giugno 2019. Una data che non è stata scelta a caso: in quello stesso giorno si sono sposati i nonni della Nuccetelli, alla quale la giovane è molto legata. Ovviamente, come da tradizione, i preparativi per il matrimonio sono già iniziati e mamma e figlia si sono messe alla ricerca dell’abito perfetto per questo giorno così importante.“Sono scatenata, sto cercando l’abito, voglio aiutarla in tutto”, ha detto la Mosetti a Diva e Donna. Ma chi è il promesso sposo di Asia Nuccetelli? Gianfranco è un surfista riccioluto che Asia ha conosciuto nell’estate 2017, grazie ad amici in comune.

Gianfranco: chi è il fidanzato di Asia Nuccetelli

Non è stato un colpo di fulmine: il ragazzo è riuscito a conquistare la Nuccetelli a poco a poco, con una lunga corte. Il giovane è tra l’altro grande amico di Salvatore Gabriel Valerio, il cantante degli Studio 3 che ha avuto una breve relazione con Antonella Mosetti. È stata proprio Asia a far conoscere alla madre il suo ultimo fidanzato ma il legame si è spezzato dopo pochi mesi. È andata diversamente ad Asia e Gianfranco che, più innamorati che mai, sono ora pronti a diventare marito e moglie.