Asia Nuccetelli si sposa: “Tra poco meno di un anno sarò sua moglie”

Matrimonio per Asia Nuccetelli: la figlia di Antonella Mosetti si sposa con Gianfranco

Asia Nuccetelli si sposa! La figlia di Antonella Mosetti ha annunciato su Instagram che il fidanzato Gianfranco le ha fatto la proposta di matrimonio. Una proposta classica, con tanto di anello di zaffiro, che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha subito mostrato ai suoi numerosi follower. La coppia non ha ancora scelto una data ma l’evento è fissato al 2019, come rivelato dalla stessa Asia. “E ho detto SI! Tra poco meno di un anno sarò sua moglie. Non riesco a esprimere la mia felicità. Volevo comunicarvelo perché in questi anni non mi avete mai lasciata sola, accompagnandomi in quasi tutte le mie giornate”, ha scritto la Nuccetelli visibilmente al settimo cielo.

Asia Nuccetelli al settimo cielo per il matrimonio con Gianfranco

“So che non sarà facile, questa vita mai lo è, ma so anche che mano nella mano tutto sarà più semplice. E allora BENVENUTO amore mio, benvenuto in questa vita accanto a me. Ti amo e ti amerò sempre fedelmente. Ogni sacrificio di questa vita sarà ricompensato da una gioia immensa quando solo ti guarderò negli occhi. Le nostre paure mischiate insieme faranno un caos e ben venga…l’ordine non ha mai funzionato. Ora e per sempre. Dentro di me batte una luce troppo forte di quella persona che da lassù ci ha condotto nella strada giusta. Consegno questo amore al Signore. Proteggendolo eternamente, ringraziandolo infinitamente“, ha aggiunto Asia Nuccetelli. L’ex gieffina si è innamorata di Gianfranco circa un anno fa e fin da subito la storia si è rivelata seria e profonda.

Chi è il fidanzato di Asia Nuccetelli

Gianfranco è un surfista riccioluto che Asia ha conosciuto nell’estate 2017, grazie ad amici in comune. Non è stato un colpo di fulmine: il ragazzo è riuscito a conquistare la Nuccetelli a poco a poco, con una lunga corte. Il giovane è tra l’altro grande amico di Salvatore Gabriel Valerio, il cantante degli Studio 3 che ha avuto una breve relazione con Antonella Mosetti. È stata proprio Asia a far conoscere alla madre il suo ultimo fidanzato ma il legame si è spezzato dopo pochi mesi. È andata diversamente ad Asia e Gianfranco che, più innamorati che mai, sono ora pronti a diventare marito e moglie. Tanti auguri!