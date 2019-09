Asia Argento a Pechino Express 2020: indiscrezioni e anticipazioni

Quando inizia Pechino Express e chi sono i concorrenti: c’è anche Asia Argento

Dopo la breve ospitata a Live-Non è la d’Urso, Asia Argento è pronta a tornare in tv per un impegno più lungo. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da noi di Gossipetv, la figlia di Dario Argento è in partenza per Pechino Express, il famoso adventure-game di Rai Due. Al momento non è chiaro, però, chi accompagnerà l’attrice e regista in questa nuova avventura, che verrà registrata a partire da metà ottobre. Le riprese della nuova edizione del programma dovrebbero iniziare, infatti, intorno al 20 ottobre, salvo cambiamenti dell’ultima ora. Nei mesi scorsi si è parlato di una probabile conduzione di Simona Ventura ma alla fine al timone della trasmissione è stato riconfermato Costantino Della Gherardesca.

Concorrenti Pechino Express 2020: Ignazio Moser e gli altri

Per quanto riguarda gli altri concorrenti c’è il riserbo più totale: nei giorni scorsi si è parlato di un coinvolgimento di Ignazio Moser e il cugino e di Giucas Casella con la compagna. Fino ad oggi la produzione dello show non ha svelato nessun nome del cast. Sembra improbabile, invece, un coinvolgimento di Eva Henger e Platinette, date tra i provinati la scorsa estate. L’attrice ungherese doveva partecipare con la figlia Mercedesz ma di recente hanno litigato a causa di Lucas Peracchi mentre la seconda ha alcuni problemi di salute che l’hanno costretta ad abbandonare Italia Sì di Marco Liorni.

Location Pechino Express 2020 e data di inizio

Dopo l’Africa, Pechino Express torna in Oriente. L’edizione 2020 sarà girata tra la Thailandia, Cina e Corea. Il direttore di Rai 2 Carlo Freccero ha scelto di far partire la nuova edizione il prossimo anno. La data di inizio sarà molto probabilmente quella dell’11 febbraio 2020, subito dopo il Festival di Sanremo che è previsto dal 4 all’8 febbraio.