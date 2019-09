Platinette commuove tutti a Italia Sì: poi l’abbraccio con Marco Liorni

Platinette, al secolo Mauro Coruzzi, commuove a Italia Sì: “Dovevo cercare di mettere a posto le fondamenta”. L’abbraccio emozionante con Marco Liorni. Occhi lucidi per Elena Santarelli e Rita Dalla Chiesa

Italia sì ha riaperto i battenti oggi 14 settembre, inaugurando la prima puntata della nuova stagione televisiva del sabato pomeriggio di Rai 1. Pronti via, ecco una bella e toccante sorpresa: in studio arriva Platinette, al secolo Mauro Coruzzi. Sale sul podio e racconta l’ultimo anno che ha vissuto. Un anno non facile, un anno in cui ha deciso di mettere freno ai problemi personali legati al cibo, che addirittura lo hanno rallentato dal punto di vista lavorativo. Alla fine del discorso è arrivato un abbraccio commosso con Marco Liorni. Occhi lucidi anche per Elena Santarelli e Rita Dalla Chiesa.

“Ho capito che dovevo cercare di mettere a posto le fondamenta”

L’intervento di Mauro è anche servito a giustificare il suo abbandono allo show. Ricordiamo che nella scorsa stagione ha fatto parte del cast fisso. Ora è stato sostituito da Manuel Bortuzzo, che è andato a far compagnia alla Santarelli, a Rita Dalla Chiesa e ad Adriano Panatta. “Una vita zeppa di impegni, radio, tv… poi è arrivato anche il cinema e la mia grande passione, la musica”, confida Platinette, sottolineando come il lavoro non gli sia mai mancato. A mancare invece un qualcosa di più intimo, più difficile da combattere. La volontà di dire stop al cibo. Mauro infatti parla di “mangiare compulsivo senza avere bisogno”. “Nell’ultimo anno trascinavo una gamba senza farmi vedere – ha narrato ansimando Coruzzi – ho capito, alla fine della stagione scorsa di Italia sì, che dovevo riguadagnarmi… che non potevo più accettare lunghi percorsi di lavoro. Ho capito che dovevo cercare di mettere a posto le fondamenta di me stesso.”

Coruzzi saluta Italia sì e sbarca ad Amici Celebrities

Alla fine del suo intervento è arrivato un emozionante abbraccio con il conduttore Marco Liorni. Visibilmente emozionati anche Panatta, Bortuzzo, la Santarelli e la Dalla Chiesa. In studio l’applauso è scrosciato spontaneo. Inoltre Coruzzi, almeno per oggi, si è fermato in trasmissione. A breve inizierà una nuova avventura televisiva che lo vedrà impegnato ad Amici Celebrities.