Asia Argento, il ricordo della madre: il dolore dell’attrice

La scomparsa di Daria Nicolodi, l’attrice di Profondo Rosso, è ancora viva nel cuore di Asia Argento, figlia del noto regista Dario Argento. La mamma è venuta a mancare soltanto qualche giorno fa, il 26 di novembre scorso, ma da quanto si apprende ha lasciato una profonda ferita nel cuore di Asia.

Così due ore fa circa la Argento ha pubblicato un post su Instagram che la ritrae in un tenero momento di intimità con la madre: entrambe si scambia un bacio affettuoso. Nella didascalia sotto la foto Asia ha ammesso di essersi sempre detta che finché ci fosse stata la figura materna al suo fianco non avrebbe mai avuto paura. Ora che però non è più così ha riconosciuto di sentirsi tremare ad ogni passo in più della vita. Qui sotto il post dell’attrice.

Tanti sono stati i commenti di incoraggiamento dei suoi followers: c’è chi gli ha dedicato un cuore come emoticons e chi ha sottolineato la difficoltà del momento che la Argento sta vivendo scrivendole parole di conforto. E c’è chi addirittura spera che venga fatto qualche omaggio per la scomparsa di Daria Nicolodi, così come è stato e sarà fatto per altri personaggi dello spettacolo venuti a mancare in questo periodo.

Asia Argento, l’addio su Instagram alla mamma

Qualche giorno fa la stessa Asia Argento aveva deciso di dedicare un post in cui esprimeva pubblicamente tutto il suo dolore nei confronti della morte della mamma. Questo era stato corredato da scatti di vita quotidiana e professionale: da servizi fotografici che ritraevano Daria Nicolodi nel fior fiore della giovinezza, a foto personali con la stessa Asia e con i nipoti, tra cui la figlia dell’attrice Anna Lou. Tra queste, spiccava anche uno scatto con Dario Argento. La passione tra i due era nata durante un provino per Profondo Rosso. Da allora si era sviluppato un lungo rapporto professionale e sentimentale che aveva dato alla luce Asia.

Nella dedica scritta per dare l’ultimo addio alla mamma e al contempo l’annuncio della sua morte, l’attrice aveva sottolineato come ora mamma Daria sarebbe stata libera di far librare in cielo il proprio spirito libero e di non soffrire più. Anche in questo caso l’attrice Asia Argento aveva rimarcato il profondo legame con la mamma e la sua sofferenza. Lamentava, infatti, di aver perso il suo unico punto di riferimento ma prometteva alla Nicolodi di essere per sempre la sua Aria; un gioco di parole che richiama il suo vero nome Aria Maria Vittoria Rossa Argento.