Morta Daria Nicolodi, mamma di Asia Argento: l’annuncio sui social

Daria Nicolodi è morta. Attrice e mamma di Asia Argento, verrà ricordata da tutti come la regina del cinema horror. A dare l’annuncio della sua scomparsa è stata proprio Asia, con un lungo e dolce post su Instagram. Ha condiviso una serie di fotografie della mamma e di famiglia. Ce n’è anche una di Daria Nicolodi e Dario Argento insieme. Proprio con lui l’attrice ha dato una svolta alla sua carriera, passando dal cinema d’autore al cinema thriller. Si sono conosciuti durante il provino per Profondo Rosso e tra loro è nato un lungo rapporto professionale ma anche sentimentale.

Asia Argento ha scelto di dare il suo addio alla mamma anche pubblicamente, con un post su Instagram. Ha scelto delle foto di Daria Nicolodi da giovane e altre più recenti. Alcune da sola, altre insieme. E poi ha scritto un messaggio per la madre:

“Riposa in pace mamma adorata. Ora puoi volare libera con il tuo grande spirito e non dovrai più soffrire. Io cercherò di andare avanti per i tuoi amati nipoti e soprattutto per te che mai mi vorresti vedere così addolorata. Anche se senza di te mi manca la terra sotto i piedi, e sento di aver perso il mio unico vero punto di riferimento. Sono vicina a tutti quelli che l’hanno conosciuta e l’hanno amata. Io sarò per sempre la tua Aria, Daria”.

Chi è Daria Nicolodi, attrice e mamma di Asia Argento

Daria Nicolodi aveva 70 anni: nata a Firenze nel 1950, ha avuto una lunga carriera nel mondo del cinema. La sua prima esperienza nel mondo dello spettacolo è arrivata nel 1970 in televisione, nel varietà Babau che però venne archiviato e trasmesso anni dopo. Nello stesso anno ha esordito al cinema con un film di Francesco Rosi, Uomini contro. Poi ha recitato in Salomè due anni dopo e l’anno successivo ancora era nella pellicola La proprietà non è più un furto. Poi c’è stato l’incontro con Dario Argento ed è diventata attrice simbolo del cinema horror e thriller. L’incontro con Argento ha cambiato anche la sua vita sentimentale. I due hanno avuto una figlia, Asia, nata nel 1975. Daria Nicolodi aveva un’altra figlia nata da una precedente relazione con uno scultore, ma la primogenita è venuta a mancare prematuramente.