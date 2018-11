Asia Argento, le parole della sorella Fiore sui suoi ex fidanzati

Fiore Argento racconta il rapporto con la sorella e i suoi amori tormentati

Un nuovo membro della famiglia Argento ospite di Eleonora Daniele su Rai1. Dopo Dario Argento è infatti la volta di Fiore Argento raccontarsi davanti alle telecamere di Storie Italiane. La figlia maggiore del maestro del cinema horror italiano ha svelato alcuni dettagli della sua vita familiare e non solo. Classe 1975, Fiore è una donna estranea al mondo dello spettacolo ed estremamente discreta. La sorella di Asia Argento ha studiato moda negli Stati Uniti e si è sempre dedicata al lavoro con dedizione. Poco abituata alle telecamere, la stilista ha raccontato senza clamori la sua vita in una famiglia di artisti e grandi personalità. Fiore ha a lungo parlato del suo rapporto con il padre che ha definito il suo migliore amico. Ottimo anche il rapporto con la madre Marisa Casale che però, per via del suo lavoro di restauratrice, è stata spesso assente soprattutto negli anni dell’infanzia.

Fiore Argento commenta la fine della relazione tra Asia e Fabrizio Corona

Incalzata da Eleonora Daniele, Fiore Argento ha parlato anche del rapporto con la sorella Asia. Le due figlie di Dario Argento sarebbero legatissime e Fiore ha dichiarato di essere stata molto vicina alla sorella minore che nell’ultimo anno ha passato un periodo decisamente turbolento e doloroso. La stilista ha speso poche parole per commentare la fugace storia d’amore tra Asia e Fabrizio Corona: “Sapevo che non sarebbe durata. Conosco mia sorella”. Come è noto infatti i due si sono lasciati e la loro rottura è stata accompagnata da non poche polemiche.

Fiore Argento e le parole su Anthony Bourdain

Alla fine dell’intervista che si è svolta nel salotto di Storie Italiane, Fiore Argento ha anche ricordato il compagno di Asia: lo chef Anthony Bourdain morto suicida la scorsa estate in Francia. La stilista non ha nascosto la commozione per la perdita di un uomo che ha definito geniale, sensibile e sempre sorridente, vittima di un gesto inspiegabile.