Corona rottura con Asia Argento per colpa di Zoe? Lo sfogo di Fabrizio

Fabrizio Corona contro Asia Argento si sfoga: la rottura è avvenuta per colpa di Zoe Cristofoli? Lo scoop a Mattino 5

Fabrizio Corona si sfoga ai microfoni di Mattino 5, mentre parla della sua rottura con Asia Argento. L’ex re dei paparazzi ha chiuso definitivamente con l’attrice. La notizia sulla rottura è stata condivisa dalla rivista Chi nella giornata di ieri. Ed ecco che in molti si chiedono il motivo per cui Corona e Asia abbiano deciso di chiudere questa relazione, nata da poco tempo. Secondo quanto viene dichiarato nello studio di Mattino 5, l’Argento avrebbe raggiunto in questi giorni Fabrizio a Milano. L’attrice pare abbia iniziato a notare in Corona un atteggiamento freddo. Pertanto, avrebbe scelto di dirigersi nel capoluogo lombardo per stargli accanto, siccome Fabrizio al momento sta vivendo un nuovo processo. Sembra che qui l’Argento abbia deciso di controllare il cellulare di Corona, dove avrebbe trovato alcuni messaggini con una sua ex, Zoe Cristofoli. Federica Panicucci chiede, dunque, a Fabrizio se tutto ciò è verità. L’ex re dei paparazzi sorride, ma non dà una risposta decisa. Preferisce probabilmente non rispondere, anzi ci ride su, ironizzando sul fatto che a casa sua ci sia un’altra ragazza.

Fabrizio Corona contro Asia Argento: “Sulla giostra è voluta salire lei”

L’inviato di Mattino 5 riesce a beccare questa mattina Fabrizio sotto casa sua. Corona preferisce non confermare gli ultimi scoop sulla sua rottura con Asia, che riguardano anche Zoe. Con quest’ultima, ricordiamo, la breve relazione è finita proprio a causa di alcuni messaggi inviati da Fabrizio ad altre donne. Ma Corona ha da ridire sugli atteggiamento dell’Argento. L’ex re dei paparazzi rivela di aver saputo questa mattina di un’intervista fatta da Asia su Repubblica. Appare piuttosto infastidito dalle parole utilizzate dall’attrice. Secondo Fabrizio: “Sulla giostra è voluta salire lei, poi è stata lei a fare cinque ospitate televisive, quindi..”

Corona e Asia Argento è finita: Fabrizio infastidito dalle dichiarazioni dell’attrice

La Panicucci cerca di comprendere il motivo per cui Fabrizio sia infastidito dalle parole di Asia. Lui stesso spiega che alla stessa Argento ha giovato “salire sulla giostra” (affermazione utilizzata da lei per annunciare la fine di questa breve storia), viste le ospitate in televisione che ha fatto. Detto ciò, Fabrizio ironizza sui possibili motivi che abbiano portato alla rottura.