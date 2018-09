Corona e Zoe si sono lasciati per colpa di Patrizia Bonetti del Grande Fratello

By

Fabrizio Corona e gli sms di Patrizia Bonetti del Grande Fratello: per questo motivo Zoe Cristofoli è andata via

È Patrizia Bonetti la causa della rottura tra Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli. A rivelarlo il settimanale Spy, nel numero in edicola venerdì 21 settembre. È stata l’ex gieffina a scrivere degli sms bollenti all’ex re dei paparazzi, quelli che sono poi stati scoperti da Zoe. Che ha annunciato la separazione a Mattino 5, ribadendo che è stata lei a chiudere la relazione: “Mi sono bastate quelle due righe e la situazione che c’era tra di noi e così ho deciso subito di andarmene, ho fatto le valigie e sono andata via”. Corona e Zoe avevano infatti cominciato a convivere a Milano ma dopo qualche settimana la Cristofoli ha preferito tornare a Bologna, la città dove è nata e cresciuta.

Patrizia Bonetti ha avuto un flirt con Luigi Mario Favoloso

Dunque, al momento Fabrizio Corona è di nuovo single. Ma c’è una simpatia speciale con Patrizia Bonetti, che è diventata popolare con l’ultima edizione del Grande Fratello, quella condotta da Barbara d’Urso. Caso curioso: nella Casa di Cinecittà, Patrizia ha avuto un flirt con Luigi Mario Favoloso, fidanzato di Nina Moric. Come reagirà quest’ultima alla notizia dei messaggini tra la Bonetti e Corona? La storia diventerà seria o si rivelerà solo un flirt passeggero? Patrizia ha già avuto amori importanti: nonostante la giovane età (22 anni) in passato è stata fidanzata con Gianluca Vacchi, Claudio D’Alessio (figlio del più famoso Gigi) e Stefano Ricucci (ex marito di Anna Falchi).

Fabrizio Corona: nessun riavvicinamento con Belen Rodriguez

Intanto sempre il settimanale Spy ha smentito le voci di un riavvicinamento tra Corona e Belen. La Rodriguez ha chiuso da qualche giorno la sua storia d’amore con Andrea Iannone e non è interessata a un ritorno di fiamma con Fabrizio.