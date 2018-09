Belen e Corona entrambi di nuovo single: torneranno insieme? Parla un amico

By

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona sono di nuovo single: torneranno insieme? Parla un amico dei due

Adesso che Belen ha lasciato Iannone e che Corona e Zoe Cristofoli hanno interrotto la loro relazione, c’è anche solo una piccola speranza che tra la Rodriguez e Fabrizio posso di nuovo sbocciare l’amore? Questa domanda, oggi, se la stanno facendo in molti. A dimostrazione ciò, le numerose richieste di chiarimento inviate in queste ore a Gabriele Parpiglia (giornalista, autore TV e amico di entrambi). Per rispondere a tutti, allora, Parpiglia ha scelto di usare Instagram stories. Sul suo profilo, infatti, il giornalista ha prima confermato la fine della storia tra la Rodriguez e Andrea Iannone e, poi, ha espresso il suo personale parere su quelle che oggi sono le possibilità di veder tornare insieme Belen e Fabrizio Corona.

Belen e Corona stanno insieme? Parla Gabriele Parpiglia: “Sono solo amici”

All’ennesima domanda su Belen, Corona e Andrea Iannone, Gabriele Parpiglia ha risposto: “Duemila domande se si è lasciata (qui il giornalista parla di Belen, ndr). Si, è così. Al momento Belen e Andrea si sono lasciati. Lei cambierà idea? Boh, ma è così. Anche Fabrizio è single ma non sta con lei. Sono solo amici”. Parpiglia che, come accennato sopra, è molto amico sia di Belen Rodriguez che di Fabrizio Corona, sembra quindi escludere ogni tipo di coinvolgimento sentimentale tra i due. I nostalgici della coppia, dunque, pare debbano rassegnarsi.

Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli si sono lasciati: è stata lei a chiudere

Se non sono ancora chiari i motivi che hanno spinto Belen Rodriguez a lasciare Andrea Iannone, più informazioni, invece, si hanno sulla fine della storia tra Corona e Zoe Cristofoli. A decidere di troncare, stando a quanto svelato a Mattino Cinque, pare sia stata proprio lei. Il motivo? Alla base della rottura ci sarebbe un presunto tradimento di lui.