Asia Argento e Andrea Preti: è quasi amore tra i due attori

Asia Argento e Andrea Preti stanno insieme? Il gossip

Una nuova coppia sta per nascere nello showbiz italiano. Secondo quanto rivela il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 9 ottobre, Asia Argento avrebbe cominciato a frequentare da qualche settimana un giovane attore italiano. Si tratta di Andrea Preti, noto per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi nel 2016 e per la storia d’amore con Claudia Gerini. Stando a quello che si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini sarebbe quasi amore tra i due, che per il momento preferiscono andarci coi piedi di piombo. Del resto entrambi hanno sofferto parecchio per amore e di recente Preti ha addirittura abbracciato la castità perché stanco delle relazioni passeggere e in cerca di qualcosa di più duraturo. Asia sarà la donna giusta per Andrea?

Andrea Preti casto dopo la storia d’amore con Claudia Gerini

Come spiegato a Storie Italiane, Andrea Preti ha scelto di diventare casto in attesa di trovare la donna giusta, quella con la quale mettere su famiglia. Preti ha preso questa decisione non perché è rimasto deluso dalla sua ultima storia d’amore – quella con Claudia Gerini – ma per combattere la superficialità che dilaga nell’ultimo periodo. A detta di Andrea, che crede molto nei valori dell’amore e della famiglia, oggi si affrontano convivenza e matrimonio con estrema leggerezza, magari dopo pochi mesi dal primo incontro.

Asia Argento pronta per Pechino Express con l’amica del cuore

In attesa di saperne di più sulla liaison con Andrea Preti, Asia Argento si sta preparando alla sua nuova avventura televisiva. A fine ottobre partirà per l’Oriente, per partecipare alla nuova edizione di Pechino Express. Compagna di viaggio dell’attrice l’amica del cuore Vera Gemma, figlia del defunto Giuliano Gemma.