Andrea Preti ancora casto: “Claudia Gerini? Sono stato molto presente”

Andrea Preti a Storie Italiane parla della sua castità e di Claudia Gerini

Continua la castità di Andrea Preti. Il modello e attore ha scelto, dallo scorso maggio, di non avere più rapporti intimi fino a quando non troverà il grande amore. Una scelta confermata a Storie Italiane, dove l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi è stato intervistato da Eleonora Daniele. Preti ha preso questa decisione non perché è rimasto deluso dalla sua ultima storia d’amore – quella con Claudia Gerini – ma per combattere la superficialità che dilaga nell’ultimo periodo. A detta di Andrea, che crede molto nei valori dell’amore e della famiglia, oggi si affrontano convivenza e matrimonio con estrema leggerezza, magari dopo pochi mesi dal primo incontro.

Le ultime dichiarazioni di Andrea Preti su Claudia Gerini

“Non sono rimasto deluso dal mio precedente rapporto. Non c’è nulla che mi ha deluso. Le cose finiscono. Un rapporto nasce, cresce e finisce. Tra me e lei (Claudia Gerini, ndr) c’è stima, ci vogliamo bene. Non ci sono problemi. Per lei sono stato molto presente ma le cose accadono“, ha dichiarato Andrea Preti a Storie Italiane. A chiudere la relazione è stata la Gerini, che non provava più un reale sentimento per il collega più giovane. Il 31enne ha poi confidato di non provenire da una famiglia unita e la separazione dai genitori ha influenzato molto la sua vita. Per questo Andrea spera di creare un nucleo famigliare unito e compatto, in cui crescere dei bambini in modo sereno e tranquillo.

La vita di Andrea Preti dopo l’Isola dei Famosi

A tre anni dall’esperienza in Honduras, Andrea Preti si è concentrato sul percorso da attore. La scorsa estate è stato protagonista al cinema col film Di tutti i colori, dove ha recitato accanto a Giancarlo Giannini e Alessandro Borghi. Ma Andrea è pure un ristoratore: da tempo possiede a Roma il ristorante bio Keyfood.