Andrea Preti casto e bullizzato: le confessioni inedite dell’attore

Andrea Preti è casto: l’attore ha rinunciato a fare l’amore

Estate di castità per Andrea Preti. Il modello e attore ha deciso di rinunciare per un po’ agli incontri intimi. Una scelta dettata dall’esigenza di innamorarsi davvero, di provare un sentimento forte, dopo la fine della storia d’amore con Claudia Gerini. Una relazione durata appena un anno ma che ha lasciato il segno nell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi. E così in un’intervista concessa a Novella 2000, Preti si è detto casto e pronto ad incontrare solo e soltanto la donna giusta, quella con la quale realizzare il sogno di mettere su famiglia. Ma tra le varie confessioni, il 31enne ha ammesso anche di aver sofferto di bullismo in passato. È successo quando era bambino e viveva a Copenaghen, dove i suoi genitori gestivano un ristorante.

Andrea Preti ha sofferto di bullismo da bambino

Andrea Preti veniva bullizzato per via del suo nome che in Danimarca è un nome femminile. Isolato dagli altri bambini, Preti è cresciuto perlopiù con le bambine. “Oggi se ci ripenso mi dico che sono stato fortunato, anche perché ho imparato tantissimo sulle donne, ma a quei tempi soffrivo”, ha sottolineato Andrea, che si è fatto conoscere al pubblico italiano grazie all’Isola dei Famosi 2016 dopo aver lavorato a lungo nel mondo della moda.

La vita di Andrea Preti dopo l’Isola dei Famosi

A tre anni dall’esperienza in Honduras, Andrea Preti si è concentrato sul percorso da attore. Dal 18 luglio è al cinema col film Di tutti i colori, dove recita accanto a Giancarlo Giannini e Alessandro Borghi. Ma Andrea è pure un ristoratore: da tempo possiede a Roma il ristorante bio Keyfood.