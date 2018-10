Ascolti tv venerdì 5 ottobre: Tale e quale show batte Solo 2

Ascolti tv 5 ottobre: il varietà Tale e quale show batte la serie televisiva Solo

Si trattava di un testa a testa impegnativo, quello tra Tale e quale show e Solo. Ma ieri, venerdì 5 ottobre, il varietà di Rai 1 ha avuto la meglio, confermandosi il programma più visto della serata con 4.350.000 spettatori pari al 20.8% di share. La seconda stagione della serie televisiva di Canale 5, con il bravissimo Marco Bocci, si accontenta del secondo posto, conquistando ben 2.507.000 spettatori pari all’11.3% di share. Tale e quale show, varietà di punta di Rai 1 condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, è tornato con la quarta puntata regalando forti emozioni agli spettatori. È stata una serata ricca di performance dal sapore internazionale che si è conclusa con la vittoria di Roberta Bonanno, ex allieva di Amici. La ragazza, tecnicamente impeccabile nell’imitazione vocale, ha portato a casa il primo posto vestendo i panni di Katy Perry e interpretando la grintosa Firework. Compito non facile, ma in cui è riuscita egregiamente a dare il meglio di sé passando addirittura in testa alla classifica provvisoria. Medaglia d’argento a Vladimir Luxuria, altrettanto sorprendente nei panni di un Renato Zero agli esordi sulle note di Mi vendo. Terzo posto, invece, per un sensazionale Giovanni Vernia calatosi perfettamente nei panni di Mick Jagger e la sua (I Can’t Get No) Satisfaction rivelandosi un vero showman.

Ascolti tv 5 ottobre: ecco i dati Auditel degli altri programmi in prima serata

Tale e quale show, varietà per eccellenza di Rai 1, è riuscito a fare il boom di ascolti vincendo il primo posto della serata del 5 ottobre. Una serata che, tra l’altro, è stata protagonista di momenti toccanti. Tra questi, l’esibizione di Antonella Elia, che ha reso omaggio a Sandra Mondaini, reinterpretando il suo “Sbirulino” conquistando il quarto posto. Ecco ora il momento di scoprire gli ascolti degli altri programmi in prime time. Su Rai2 la serie tv Criminal Minds ha interessato 875.000 spettatori pari al 4% di share.

Su Italia 1 Viaggio nell’Isola Misteriosa ha raccolto davanti allo schermo 1.481.000 spettatori (6.3%). Su Rai3il film La Tenerezza ha conquistato 1.304.000 spettatori pari ad uno share del 5.5%, mentre su Rete4 Quarto Grado totalizza il 6,9% di share con di 1.197.000 spettatori. Su La7 Propaganda Live ha registrato 840.000 spettatori con uno share del 4.7%. Su Tv8 X Factor 12 – Le Audizioni ha raccolto 987.000 spettatori con il 4.4%. Infine, sul Nove Fratelli di Crozza intrattiene 1.146.000 spettatori con il 4.8%.