Replica Tale e Quale Show: dove e quando rivedere tutte le puntate

Dove rivedere le repliche delle puntate di Tale e Quale Show 2018

Anche per il 2018 Tale e Quale Show si conferma un grande successo per Rai Uno e per Carlo Conti, che è ideatore e conduttore del programma. Ogni venerdì sera il format con giurati Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello viene seguito da numerosi telespettatori e allo stesso tempo commentato sui social network, da Twitter a Facebook, senza dimenticare Instagram. Ma dove e quando rivedere le repliche di ogni puntata? La puntata del venerdì sera viene replicata ogni lunedì sera su Rai Premium, alle ore 21.20. È possibile inoltre recuperarla in qualsiasi momento della giornata su Rai Replay, il servizio streaming della Rai dove si possono vedere tutti i prodotti della tv di Stato.

Chi sono i concorrenti di Tale e Quale Show 2018

Come sempre sono 12 i protagonisti della nuova edizione di Tale e Quale Show:

Alessandra Drusian

Roberta Bonanno

Vladimir Luxuria

Giovanni Vernia

Antonella Elia

Massimo Di Cataldo

Antonio Mezzancella

Guendalina Tavassi

Raimondo Todaro

Matilde Brandi

Andrea Agresti

Mario Ermito