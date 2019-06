Ascolti tv venerdì 28 giugno 2019: La sai l’ultima? in calo ma vince lo stesso

Ascolti tv 28 giugno 2019, i dati del venerdì sera

Anche oggi siamo pronti a darvi tutti i dati degli ascolti tv di venerdì 28 giugno 2019. Cosa sarà successo sulle reti televisive? I programmi iniziano a essere sempre meno, l’offerta televisiva estiva si riduce in vista dei mesi più caldi. D’altro canto anche la gente potrebbe preferire uscire di casa e fare una passeggiata anziché stare sul divano a guardare la tv, ma nonostante questo rimangono i fedelissimi. Fatta questa premessa, c’è anche da dire che le novità non sono mancate nel mese di giugno. Una fra queste è La sai l’ultima? che è tornata in onda venerdì scorso e ha registrato uno share niente male. Cosa sarà successo invece ieri, venerdì 28 giugno? Scopriamolo insieme!

Ascolti tv La sai l’ultima?: gli share di venerdì 28 giugno 2019

La sai l’ultima? su Canale 5 ieri sera ha intrattenuto 2.514.000 spettatori pari a uno share del 16.8%. Dati di sicuro in calo rispetto alla settimana scorsa ma il programma di Ezio Greggio ha comunque vinto la serata, considerando ciò che è successo sulle altre reti. Su Rai 1 per esempio Purché Finisca bene – Una Coppia Modello è stato seguito da 2.122.000 spettatori e il 12.8% di share. Su Rai 2 i quarti di finale dei Mondiali di Francia 2019 tra Francia e USA sono stati scelti dal 9.7% di share, con 1.685.000 spettatori. 4.2% di share sia per Italia 1 con Operazione U.N.C.L.E (691.000 spettatori) sia per Rai 3 con La Grande Storia (715.000 spettatori). Meglio invece Rete 4, che con Quarto Grado ha raccolto davanti alla televisione 1.136.000 spettatori con l’8.6% di share.

Ascolti tv venerdì 28 giugno 2019, i programmi del preserale

Scopriamo cosa è successo sulle reti televisive prima della serata con altri dati interessanti degli ascolti tv del 28 giugno 2019. Nell’access prime time, Techetechetè su Rai 1 ha ottenuto 3.138.000 spettatori con il 18.1% di share, mentre su Canale 5 Paperissima Sprint è stato scelto da 2.647.000 spettatori (15.3%). Nel preserale la sfida agli ascolti tv è stata vinta da Reazione a Catena, che ha registrato uno share pari al 22.9% con 3.045.000 spettatori. 20.1% di share e 2.590.000 spettatori per Caduta Libera.