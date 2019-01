Ascolti tv venerdì 25 gennaio, nuova sfida Paola Perego vs Gerry Scotti

By

Nella serata di ieri si sono contesi il pubblico Superbrain e Il milionario

Ecco gli ascolti registrati dai programmi in onda in prima serata ieri, venerdì 25 gennaio 2019. Su Rai1 nuovo appuntamento con Superbrain- Le supermenti. La trasmissione condotta da Paola Perego questa settimana ha interessato 2.571.000 spettatori. Lo show ha registrato così uno share pari al 12.2%. Mediaset risponde alla concorrenza con Gerry Scotti su Canale 5. La nuova puntata di Chi vuol essere milionario? ha tenuto davanti al teleschermo 3.034.000 spettatori. Lo storico programma ha ottenuto uno share del 14.4%. Tornando alle reti Rai, su Rai2 il nuovo episodio della serie The Good Doctor ha totalizzato il 6.7% di share intrattenendo 1.519.000 spettatori. Infine su Rai3 l’appuntamento era con il film Viva l’Italia. La commedia diretta da Massimiliano Bruno e interpretata tra gli altri da Raoul Bova, Alessandro Gassman e Michele Placido è stata vista da 1.383.000 spettatori con il % 5.7di share.

Anna Safroncik a Mai dire talk su Italia 1

Questa settimana protagonisti della sfida agli ascolti del venerdì sera sono stati ancora una volta Superbrain e Chi vuol essere milionario?. Ad aggiudicarsi la vittoria come abbiamo visto è stata la trasmissione di Gerry Scotti. Nuovo successo dunque per Canale5. Tornando agli ascolti dei programmi in onda sulle reti Mediaset, su Italia 1 la nuova puntata di Mai dire talk ha totalizzato 709.000 spettatori (3.6%). Ospite della serata Anna Safroncik che ha rivelato alcuni dettagli personali. Infine su Rete4 nuovo appuntamento con Quarto Grado. Il programma di cronaca condotto da Gianluigi Nuzzi ha tenuto davanti al teleschermo 1.498.000 spettatori, pari al 8.1%.

Su TV8 nuovo appuntamento con Italia’s Got Talent

Ecco infine i dati Auditel dei programmi in onda ieri sulle reti minori. Su La7 Propaganda Live ha ottenuto il 5.5% di share intrattenendo 1.001.000 spettatori. Su Tv 8 nuovo appuntamento con Italia’s Got Talent. La trasmissione è stata seguita da 1.457.000 spettatori, registrando uno share del 6.2%. Infine sul Nove la nuova puntata de I migliori fratelli di Crozza è stato visto da 506.000 spettatori. Lo show del celebre comico ha ottenuto uno share pari al 2.1%.