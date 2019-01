Anna Safroncik torna single, è finita con Tommaso: la conferma a Mai Dire Talk

Anna Safroncik di nuovo single, è ufficiale: a Mai dire talk la conferma della fine della storia con Tommaso Cicchinelli

Anana Safroncik è tornata single. L’attrice de Le tre rose di Eva, ospite a Mai dire talk stasera, ha confermato di non avere più un fidanzato. Dopo due anni la relazione con il dj romano Tommaso Cicchinelli, dunque, è finita. Eppure, fino a qualche tempo fa il settimanale Chi, dopo aver pubblicato le foto di un pancino sospetto, aveva avanzato l’ipotesi di una presunta gravidanza di Anna. Notizia questa che, ad oggi, risulta non avere un riscontro nella realtà a giudicare dal ventre piatto mostrato dalla Safroncik nel programma della Gialappa’s. Per il momento, dunque, nessun fidanzato e nessun bebè in arrivo per l’attrice.

Anna Safroncik torna a Le tre rose di Eva? A Mai dire talk l’attrice ironizza sull’ipotesi di un ritorno

Le tre rose di Eva è sicuramente una delle fiction più amate dal pubblico di Canale 5. Se ci sarà una quinta stagione? Al momento non lo sappiamo perché, stando alle ultime indiscrezioni, Mediaset non avrebbe ancora deciso se continuare o meno verso il quinto capitolo della storia. Stasera, a Mai dire talk, quando ad Anna Safroncik è stato chiesto di parlare della serie e del possibile ritorno del suo personaggio (Aurora), lei ha esordito dicendo: “Non è importante come muore ma come risorge”. Anna, seppur ironicamente, non ha quindi escluso un suo rientro in scena. I fan possono iniziare a sperare?

Le tre rose di Eva: ci sarà una quinta stagione? I fan lanciano una petizione online

Anna Safroncik, comunque, ha già dimostrato di tenere molto a Le tre rose di Eva. Per supportare il rinnovo della serie l’attrice, proprio recentemente tra l’altro, sui social ha condiviso infatti una petizione – lanciata dai fan – dove incoraggiava la raccolta firme volta a convincere i vertici Mediaset a rinnovare la serie.