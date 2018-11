Anna Safroncik parla de Le tre rose di Eva 5: la nuova stagione si farà?

Anna Safroncik parla su Instagram della nuova stagione della fiction Le tre rose di Eva

Le tre rose di Eva 5 si farà? La nuova stagione della fiction è in bilico e pare sia cominciato un braccio di ferro. Da una parte c’è la produzione che ha intenzione di non rinnovarla, almeno questo è sembrato di capire da quando è terminata la quarta stagione. Anna Safroncik pare sia pronta a vestire ancora i panni di Aurora Taviani Camerana e lo ha dimostrato oggi su Instagram. L’attrice ha condiviso un post in cui si parla della possibilità di rinnovare Le tre rose di Eva con una quinta stagione. E dal suo commento sembrerebbe di capire che alla Safroncik l’idea piaccia eccome: “Grazie di cuore a tutti !! Ogni firma è importante. Speriamo nella 5 stagione”, questo ha scritto l’attrice.

Le tre rose di Eva 5 ci sarà? I fan chiedono una nuova stagione

Anna Safroncik ha dato voce a un’iniziativa partita dai fan della fiction, che non vogliono arrendersi alla fine di questa storia. Si tratta di una petizione lanciata su Charge: “Questa è una petizione per avere la 5 stagione delle tre rose di eva! Ci impegneremo al massimo perché teniamo molto ad avere un seguito visto che questa serie fa parte oramai della nostra vita”. Si legge sul sito, insieme a una serie di elogi fatti alla fiction con protagonisti Aurora e Alessandro. I fan sono agguerriti, questo è chiaro: “[…] non dobbiamo rinunciarci deve andare avanti! Più ci saranno firme meglio sarà mi raccomando contiamo sul vostro aiuto”. Evidentemente però gli autori hanno terminato le idee: Tessa insieme ad Alessandro non è stata una mossa accettata dall’intero pubblico, a dire il vero. Tuttavia la quarta stagione ha avuto il suo epilogo e ora Le tre rose di Eva 5 potrebbe diventare realtà, dopo che sembrava non esserci alcuna speranza.

Le tre rose di Eva, Anna Safroncik è d’accordo con i fan: si chiede la quinta stagione

La petizione citata da Anna Safroncik risale a un po’ di mesi fa, a dire il vero. Abbiamo visitato la pagina sul famoso sito di raccolta firme e abbiamo trovato dei commenti risalenti a dieci mesi fa. Il tempo già trascorso non è servito a raccogliere le firme necessarie (l’obiettivo è fissato a 7500, al momento ci sono quasi 6400 adesioni), ma forse riportare a galla questa petizione e il post su Instagram dell’attrice serviranno a far arrivare la voce a più fan possibili. Il pubblico della fiction Le tre rose di Eva sembra essere agguerrito e non ne vuole sapere di rinunciare alle avventure di Taviani e Monforte. Riusciranno a convincere Mediaset? Le tre rose di Eva 5 ci sarà oppure no?