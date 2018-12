Ascolti tv venerdì 21 dicembre, il Milionario di Gerry Scotti batte Sanremo Giovani

Lo storico quiz show di Canale 5 ha vinto ieri contro la coppia Baudo-Rovazzi

Con le feste ormai alle porte le reti si preparano a sfidarsi con la messa in onda di spettacoli, concerti e i tradizionali e immancabili film di Natale. Nell’attesa di immergerci nel clima delle feste, vediamo i dati Auditel relativi ai programmi in onda nella serata di ieri venerdì 21 dicembre 2018. Su Rai1 l’appuntamento era con la seconda e ultima puntata di Sanremo Giovani. Lo show condotto da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi ha conquistato 2.046.000 spettatori pari all’11.49% di share. Su Canale 5 invece è andata in onda la terza puntata di Chi Vuol Essere Milionario?. Lo storico show condotto da Gerry Scotti ha tenuto davanti al video 3.397.000 spettatori. La trasmissione della rete ammiraglia Mediaset ha registrato uno share pari al 17.48%. Tornando alle reti Rai, su Rai2 l’appuntamento era con Maleficent. Il film Disney con protagonista Angelina Jolie ha interessato 1.764.000 spettatori pari all’8.03% di share. Infine su Rai3 Ogni Maledetto Natale è stato visto da 1.345.000 spettatori, registrando uno share del 6%.

Su Rai1 Sanremo giovani: ecco chi ha vinto

Chi Vuol Essere Milionario?, il quiz di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, ha vinto dunque la sfida agli ascolti del venerdì sera. La trasmissione ha battuto la concorrenza rappresentata dalla seconda puntata di Sanremo Giovani. Lo show condotto da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi ha incoronato vincitore Mahmood. Tornando alle reti Mediaset, ieri sera su Italia 1 l’appuntamento era con il film Batman Begins che ha intrattenuto 993.000 spettatori (5.2%) mentre su Rete4 Love Actually – L’Amore Davvero è stato visto da 884.000 spettatori con il 4.7% di share.

I programmi in onda sugli altri canali

