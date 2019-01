Ascolti tv venerdì 18 gennaio, sfida Paola Perego vs Gerry Scotti: ecco chi ha vinto

By

Superbrain e il Milionario protagonisti ieri degli ascolti tv

Torna la sfida agli ascolti del venerdì sera. A darsi battaglia nel corso della prima serata sono stati Superbrain e Chi vuol essere Milonario?. Ieri, 18 gennaio 2019, su Rai1 è infatti tornato l’appuntamento con Superbrain. La seconda puntata dello show condotto da Paola Perego ha registrato 2.791.000 spettatori. La trasmissione ha ottenuto uno share pari al 12.7%. Su Canale 5 è tornato invece l’appuntamento con lo storico programma di Gerry Scotti che ha tenuto davanti al teleschermo 2.941.000 spettatori con uno share del 13.9%. Alla trasmissione Mediaset è bastato davvero un soffio per affermarsi sulla concorrenza. Tornando alle reti Rai, su Rai2 la serie tv The Good Doctor ha interessato 1.480.000 spettatori con uno share del 4.6. Infine su Rai3 è andato in onda Qualunquemente. Il film di Antonio Albanese è stato visto da 1.530.ooo spettatori. La commedia ha registrato così uno share pari al 6.2%.

Gli ascolti dei programmi in onda sulle reti Mediaset

Superbrain e Chi vuol essere Milionario? sono stati dunque i grandi protagonisti della sfida agli ascolti della prima serata di venerdì 18 gennaio 2019. Lo storico show condotto da Gerry Scotti è riuscito a conquistare il favore del pubblico, imponendosi così sulla concorrenza. Tornando invece agli ascolti dei programmi in onda sulle altre reti Mediaset vediamo che su Italia 1 il film Iron Man ha intrattenuto 1.331.000 spettatori, pari al 6.1% di share. Su Rete 4 invece l’appuntamento era con una nuova puntata di Quarto Grado. La trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi è stata seguita da 1.330.000 spettatori, registrando così il 6.9% di share.

Italia’s Got Talent in onda su TV8

Vediamo infine i dati degli ascolti registrati dai programmi in onda sulle reti minori. Su La7 la nuova puntata di Propaganda Live ha tenuto davanti al teleschermo 1.036.000 spettatori con il 5.6% di share. Su Tv8 nuovo appuntamento con Italia’s Got Talent che ha invece interessato 1.459.000 spettatori (6.1%). Infine sul Nove I migliori fratelli di Crozza ha segnato 497.000 spettatori, con il 2% di share.