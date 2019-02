Ascolti Tv venerdì 15 febbraio: Sanremo Young vs Uomini e Donne

Ascolti Tv venerdì 15 febbraio prima serata, Antonella Clerici vs Maria De Filippi: testa a testa tra Sanremo Young e Uomini e Donne

Antonella Clerici tiene testa a Maria De Filippi, con il programma Sanremo Young. Grande sfida tra le due note conduttrici in prima serata venerdì 15 febbraio. Mentre la prima ha registrato su Rai 1 una media di 3.623.000 di telespettatori, con uno share del 16,18%, la prima puntata di Uomini e Donne La scelta ha registrato 3.402.000 di telespettatori, con uno share del 16,73%. Uno scontro alla pari per le due conduttrici, che continuano a tenere il pubblico italiano incollato al piccolo schermo. Nel frattempo, Rai Tre, con il film Benvenuto Presidente! ha interessato 1.627.000 di telespettatori, con il 6,57% di share. Suburra – La Serie su Rai Due ha registrato 890.000 telespettatori, con il 3,73% di share. Il film Transporter su Italia Uno ha attirato l’attenzione di 1.534.000 di telespettatori, con il 6,27%, mentre Rete 4 con una nuova puntata di Quarto Grado ha ottenuto una media di 1.114.000 di telespettatori, con il 5,71% di share. Infine, La7 con Propaganda Live ha registrato 1.055.000 di telespettatori, con il 5,52%.

Ascolti Tv pomeriggio venerdì 15 febbraio: i dati di Pomeriggio Cinque

Con la classica puntata del pomeriggio, Uomini e Donne ha ottenuto una media di 2.710.000 di telespettatori con il 20.34% di share. Subito dopo, il daytime de L’Isola dei Famosi ha interessato 2.343.000 di telespettatori con il 20.44% e Amici 2.350.000 di telespettatori, pari al 20.88%. La soap spagnola Il Segreto ha tenuto incollati al piccolo schermo 2.323.000 di telespettatori con il 20.43% di share. Pomeriggio Cinque ha registrato 2.086.000 di telespettatori (17.63%), nella prima parte, a 2.272.000 di telespettatori (16.68%), nella seconda parte, e a 2.489.000 di telespettatori (16.34%), nella terza parte di breve durata. Infine, Detto Fatto ha conquistato una media di 910.000 telespettatori con il 6.86% di share.

Prima puntata Uomini e Donne La scelta con Teresa Langella: Andrea Dal Corso le risponde no

La prima puntata di Uomini e Donne La scelta, in prima serata, ha visto protagonista Teresa Langella. L’ormai ex tronista ha trascorso due giorni in villa con Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso, dopo di che si è preparata per la scelta. Con grande dolore ha dovuto rivelare al primo che non sarebbe tornata a casa insieme a lui e poi ha raggiunto tutti gli invitati nel salone, per attendere Andrew. L’ex tentatore di Temptation Island, dopo un discorso con il padre di Teresa, ha scelto di non presentarsi alla festa, rifiutando così Teresa.