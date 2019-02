Replica Uomini e Donne: dove rivedere la scelta di Teresa Langella

Replica Uomini e Donne scelta di Teresa Langella: canale e orario

Vi siete persi la scelta di Teresa Langella a Uomini e Donne? Dove recuperare la puntata speciale andata in onda in prima serata venerdì 15 febbraio? Niente paura: ci sono le repliche! La scelta della cantante napoletana è disponibile in qualsiasi momento su Witty, il canale streaming dedicato ai programmi di Maria De Filippi. Per chi invece preferisce guardare questo momento importante in tv può sintonizzarsi su La5 lunedì 18 febbraio alle ore 21.10. A quell’ora verrà infatti trasmessa la prima puntata (ne sono previste tre) del people show.

La scelta di Teresa Langella: tanti volti di Uomini e Donne

Alla scelta di Teresa Langella hanno partecipato numerosi personaggi di Uomini e Donne. Gemma Galgani, Tina Cipollari, Gianni Sperti, Giulia De Lellis e diverse coppie nate al Trono Classico. Tra i presenti alla festa di fidanzamento di Teresa: Eugenio e Francesca, Riccardo e Camilla, Elga e Diego, Aldo e Alessia, Sossio e Ursula.

Uomini e Donne: Teresa divisa tra Antonio e Andrea

Nel corso dello speciale di Uomini e Donne, Teresa Langella ha preso la sua scelta definitiva sugli ultimi due corteggiatori rimasti: Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso, detto Andrew.