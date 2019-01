Ascolti tv venerdì 11 gennaio, com’è andata la sfida Paola Perego vs Gerry Scotti

I dati Auditel di ieri per Superbrain e Il Milionario

Paola Perego e Gerry Scotti sono i protagonisti della sfida agli ascolti di venerdì 11 gennaio 2019. Ieri su Rai 1 Paola Perego è infatti tornata in onda in prima serata con Superbrain – Le supermenti. La prima puntata della nuova edizione del programma, che vede sfidarsi fra loro concorrenti dalla doti mentali fuori dal comune, è stata seguita da 3.013.000 spettatori. Lo show ha registrato uno share pari al 13.8%. Mediaset risponde alla sfida agli ascolti schierando Gerry Scotti su Canale 5. Il celebre conduttore è tornato protagonista in prima serata con una nuova puntata di Chi vuole essere milionario?. La trasmissione ha tenuto incollati davanti al piccolo schermo 2.971.000 spettatori, registrando uno share del 13.8%. Su Rai2 il settimo episodio della serie The Good Doctor è stato seguito da 1.640.000 spettatori con il 7.2% di share. Infine su Rai3 il film Tutto quello che vuoi ha ottenuto 1.481.000 spettatori con il 6.1%.

I dati Auditel dei programmi sulle altre reti Mediaset

Il venerdì sera ha visto dunque sfidarsi Paola Perego e Gerry Scotti. Su Rai1 l’atteso ritorno di Superbrain – Le supermenti non ha deluso le aspettative. Lo show però ha avuto un concorrente del calibro di Gerry Scotti che con il suo storico programma è riuscito a tenergli testa. Questa settimana la sfida si conclude dunque in parità. Vediamo adesso i dati Auditel degli altri programmi andati in onda sulle reti Mediaset. Su Italia1 il film Batman v Superman: Dawn Of Justice ha interessato 1.240.000 spettatori, pari al 6% di share. Infine su Rete4 l’appuntamento era con una nuova puntata di Quarto Grado. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi è stato seguito da 1.349.000 spettatori con il 7.3% di share.

Su TV8 le lacrime di Federica Pellegrini ad Italia’s Got Talent

Ecco infine i dati Auditel relativi ai programmi andati in onda ieri, venerdì 11 gennaio 2019, in prima serata su La7, TV8 e sul Nove. Su La7 Propaganda Live ha registrato 988.000 spettatori (5.2%) mentre su TV8 la prima puntata di Italia’s Got Talent con Federica Pellegrini nelle vesti di giudice ha ottenuto il 6.7% di share con 1.603.000 spettatori. Infine sul Nove l’appuntamento era con I Migliori fratelli di Crozza che è stato seguito da 529.000 spettatori, pari al 2.1% di share.