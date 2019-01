Federica Pellegrini in lacrime a Italia’s Got Talent: l’omaggio commuove anche Mara

Italia’s Got Talent, Federica Pellegrini non trattiene l’emozione e scoppia in lacrime

Stasera c’è stata la prima puntata di Italia’s Got Talent 2019 e Federica Pellegrini in lacrime ha inaugurato la sua nuova avventura. La campionessa olimpica infatti è uno dei nuovi giudici del programma di Sky, come anche Mara Maionchi. Le due si sono unite in giuria a Frank Matano e Claudio Bisio. Tra le tante esibizioni di stasera c’è stata quella di Gianluca, un signore che si è presentato dicendo di voler dare vita a delle emozioni. E così è stato, effettivamente: il concorrente ha fatto un omaggio alla Pellegrini, che però è stata l’ultima a saperlo. Appena è arrivato sul palco, Gianluca ha chiesto a Federica di indossare una tuta speciale che avrebbe trovato dietro le quinte. Era una tuta tutta bianca sulla quale lui ha proiettato delle immagini.

Federica Pellegrini piange a Italia’s Got Talent per l’omaggio di un concorrente

Le immagini in questione si basavano sulla storia sportiva della campionessa di nuovo. Sul corpo di Federica Pellegrini si sono susseguiti simboli e ricordi delle sue vittorie, dai cinque cerchi a un momento in cui ha alzato le braccia al cielo in piscina per una vittoria. E ne ha collezionate tante. L’elaborato del concorrente è riuscito a trasmettere delle bellissime emozioni ai giudici, Mara si è commossa guardando l’esibizione. Federica non poteva guardare ciò che stava succedendo, ma ovviamente essendo la diretta interessata le è stato mostrato tutto subito dopo. “È stato commovente per me rivederlo”, ha detto la nuotatrice al concorrente prima di scoppiare in lacrime. Frank Matano è corso ad abbracciarla e ha speso delle belle parole per lei: “Ora che ho conosciuto Federica sono veramente orgoglioso di essere rappresentato da lei all’estero. è veramente una campionessa anche dietro le quinte, è veramente una grande. Quindi grazie per averci ricordato queste cose”.

Italia’s Got Talent, l’emozione di Mara Maionchi e Federica Pellegrini

Anche Mara, che ieri ha parlato del suo futuro a X Factor, era molto commossa per questo omaggio del concorrente alla Pellegrini. “In cento secondi ha raccontato la sua vita”, ha osservato Claudio Bisio. Sul palco, intanto, Gianluca ha voluto attribuire il merito della riuscita di questa esibizione alla stessa Federica: “È l’emozione che lei ci ha regalato che ha fatto sì che si potesse creare questo video”. Lei non sapeva più come dire grazie, ma alla fine dicendo sì al concorrente ci è riuscita: “Ti ringrazio tantissimo per questa emozione”. Davvero un bellissimo momento che ha toccato tutti, un bel modo di iniziare questa nuova stagione di Italia’s Got Talent.