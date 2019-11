Ascolti tv venerdì 1 novembre 2019: chi ha vinto tra Tale e Quale e L’Isola di Pietro

By

Ascolti tv venerdì 1 novembre 2019, chi ha vinto la sfida della prima serata: Tale e Quale Show convince anche col Torneo

Gli ascolti tv di venerdì 1 novembre 2019 premiano ancora una volta Tale e Quale Show, ma le sorprese non sono mancate anche nella programmazione del resto della giornata. Partiamo però con la sfida principale e cioè quella della prima serata. Il giorno di festa non ha influito più di tanto sui dati, come leggerete nei numeri degli spettatori dei vari programmi. Il Torneo di Tale e Quale Show è stato seguito da 3.916.000 spettatori pari al 19.4% di share, contro gli oltre 4 milioni della scorsa settimana. Su Canale 5 invece la terza puntata della fiction L’Isola di Pietro ha convinto 2.822.000 spettatori con uno share del 13.4%. Venerdì scorso la fiction di Gianni Morandi invece era stata seguita da 2.788.000 spettatori, ma con uno share di 0.3% maggiore.

Ascolti tv venerdì 1 novembre 2019, tutti i dati della prima serata

Vediamo adesso cosa è successo su tutti gli altri canali, con una programmazione variegata e per tutti i gusti e le età. Ecco allora i restanti ascolti tv del 1 novembre, che non riguardano Canale 5 e Rai 1:

Rai 2 – NCIS Los Angeles: 1.104.000 spettatori e 4.6% di share; Criminal Minds 768.000 spettatori e 3.7% di share;

Rai 3 – Sei mai Stata sulla Luna?: 1.198.000 spettatori e 5.3% di share;

Italia 1 – It- Capitolo Uno: 1.377.000 spettatori e 6.5% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 1.255.000 spettatori e 7% di share;

TV8 – Masterchef 8 (qui trovate uno spoiler sul nome del vincitore): 430.000 spettatori e 2.1% di share;

La7 – Propaganda Live: 806.000 spettatori e 4.5% di share;

Nove – Fratelli di Crozza: 1.201.000 spettatori e 5.2% di share.

Ascolti tv 1 novembre 2019, cosa è successo nel pomeriggio e nel preserale

E per i più curiosi abbiamo anche tutti gli ascolti di venerdì 1 novembre 2019 dei principali programmi della giornata. Pronti a scoprire cosa è successo nel preserale e nel pomeriggio, ma anche nella mattina di ieri?