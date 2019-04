Valeria Raciti è la vincitrice di Masterchef 8: la finale con Gloria e Gilberto

Valeria Raciti ha vinto Masterchef 8: tutto quello che è successo nella finale

Il vincitore di Masterchef 8 è Valeria Raciti! Una sfida molto combattuta contro due avversari davvero meritevoli, Gilberto e Gloria. I tre super finalisti di questa edizione 2019 erano prevedibili già dalla scorsa puntata, quando li abbiamo visti all’opera nel ristorante stellato in Spagna. Alla fine, a spuntarla è stata proprio Valeria. Ha saputo distinguersi sin dalla prima puntata, ha portato avanti la tradizione della sua terra mescolandola a tutto ciò che ha imparato nel corso del programma. Ma non perdete il riassunto della finale per scoprire come siamo arrivati al vincitore! La finale di Masterchef 2019 è cominciata con il riassunto dei percorsi dei quattro finalisti. Gilberto, Gloria, Valeria e Alessandro si sono rimboccati le maniche e nella prima parte della puntata si sono sfidati per raggiungere la finalissima.

Masterchef 8 finale, cosa è successo nell’ultima puntata del 4 aprile 2019

I giudici di Masterchef si sono complimentati con tutti i quattro finalisti per i loro piatti. Ma arrivati a questo punto della gara, forse, era prevedibile che i piatti sarebbero stati tutti molto validi. Il migliore è stato Gilberto, che ha avuto la possibilità di ricevere i consigli dello chef ospite per l’Invention Test. Gilberto ha anche scelto i piatti che dovevano cucinare i suoi avversari e ha deciso, in qualche modo, di aiutare Alessandro. Al termine della prova, il vincitore è stato il primo a far assaggiare il piatto e ha fatto un bel lavoro. Anche gli altri se la sono cavata, tutto sommato, ma ad Alessandro sono arrivati più appunti degli altri. A lasciare la cucina di Masterchef 8 a un passo dalla finalissima è stato proprio Alessandro. Valeria Raciti, Gloria Clama e Gilberto Neirotti hanno proseguito la gara e hanno preparato il loro menu da presentare ai giudici nell’ultima sfida.

Masterchef 8, il riassunto della finale di giovedì 4 aprile

La tensione durante la preparazione del menu ha portato Gilberto a ferirsi un paio di volte alle mani, ma è tornato subito in carreggiata. I giudici hanno concesso un quarto d’ora in più per questi piccoli incidenti del concorrente che ha rischiato di essere mandato a casa per condotta. E il primo finalista a presentare il piatto ai giudici è stato proprio Gilberto, nonostante le difficoltà incontrate. Non molti complimenti per lui sulla prima portata, ma a Valeria e Gloria non è andata molto meglio. Gloria non ha fatto centro neanche con l’antipasto, mentre Gilberto ha ricevuto i primi complimenti. “Il più ambizioso”, ha detto Locatelli. “Il livello si è alzato”, ha commentato Barbieri. Applausi per il primo piatto di Valeria, piccoli appunti invece alle portate di Gilberto e Gloria. Una sfida bilanciata fino all’ultima portata, sui secondi Valeria e Gilberto hanno spinto moltissimo. La concorrente siciliana ha fatto un piatto in più, ma ha sbagliato la cottura della carne. Sui dolci, invece, è stata preferita Gloria. Per i giudici non è stato semplice decretare il vincitore di Masterchef 8.