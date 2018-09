Ascolti tv, Temptation Island Vip: la prima puntata pare bene e trionfa

Ascolti Tv, martedì 18 settembre: la prima puntata di Temptation Island trionfa con lo share

La prima puntata di Temptation Island Vip parte bene, secondo quanto è possibile notare dagli ascolti Tv della prima serata di martedì 18 settembre. Ma il reality delle tentazioni, condotto da Simona Ventura, viene battuto dalla fiction su Rai1, Una Pallottola nel Cuore 3. Quest’ultima ha conquistato ben 4.022.000 telespettatori, arrivando al 17,51% di share. Invece, su Canale 5 Super Simo ha visto l’ascolto di ben 3.449.000 spettatori con il 19.85% di share. Dunque, la prima puntata della versione Vip del reality ha ottenuto un buon risultato. Sebbene pare che molti telespettatori abbiano seguito la fiction Rai, il dato dello share parla abbastanza chiaro. Per ora sembra partire bene il programma, che rappresenta una prova per la Mediaset. Infatti, debutta per la prima volta proprio questo 18 settembre. I telespettatori sono abituati a vedere al timone del reality Filippo Bisciglia, conduttore della versione normale. Ma Simona Ventura pare non abbia deluso per nulla il pubblico di Canale 5. Il reality ha riscosso un grande succeso anche sui social con l’hashtag ufficiale. Il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, si dichiara soddisfatto di questo ottimo risultato. “Scommessa vinta”, rivela in queste ultime ore.

Canale 5 con Temptation Island Vip trionfa sugli altri programmi con uno share del 19.85%

Nella prima serata di ieri, 18 settembre, è stato registrato uno share del 9,5% Rai 2 con i Mondiali di Pallavolo Italia-Slovenia, con 2.175 telespettatori. Intanto su Italia 1, Segnali dal Futuro, ha conquistato 903.000 telespettatori, registrando il 4,3% di share. Carta Bianca su Rai 3 registra un risultato leggermente superiore con il 4,7% di share e 979.000 di telespettatori. Tra gli altri programmi, Trappola di Cristallo su Rete 4 ha totalizzato uno share del 3.1% e 619.000 telespettatori. MasterChef 7 su Tv8 ha conquistato ben 531.000 telespettatori con il 2.5%. Infine, con uno share dell’1.5%, sul Nove, Corpi da Reato ha visto incollati allo schermo 338.000 telespettatori.

Ascolti Tv, Temptation Island Vip con coppie famose sembra conquistare il pubblico

Temptation Island Vip al primo posto per gli ascolti tv in prima serata. La prima serata parte, dunque, abbastanza bene per Simona Ventura. Sicuramente i volti noti scelti per questa versione del reality sono riusciti già a conquistare il pubblico di Canale 5. In particolare, i telespettatori hanno visto Valeria Marini grande protagonista della prima puntata. La showgirl ha già avviato una profonda conoscenza con il tentatore spagnolo Ivan, che però non ha convinto il pubblico.