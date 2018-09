Valeria Marini finge a Temptation Island Vip? Il sospetto del pubblico

Valeria Marini a Temptation Island Vip finge? Il pubblico ha il dubbio

Valeria Marini a Temptation Island Vip finge? È questa la domanda che si sta ponendo attualmente il pubblico di Canale 5. La showgirl si è subito lanciata nella conoscenza del tentatore Ivan Gonzalez, ex tronista della versione spagnola di Uomini e Donne. Il comportamento troppo spinto di Valeria ha portato dei dubbi in tutti i telespettatori, i quali sui social si dicono quasi convinti del fatto che si tratti di una sceneggiata. Il pubblico pensa, appunto, che si tratta di uno show creato dalla Marini per attirare l’attenzione su di sé. Probabilmente la showgirl potrebbe anche avere l’intenzione di ingelosire il suo Patrick, che ha iniziato quest’avventura molto male. Infatti, sono già due i filmati riguardanti Valeria che l’uomo è stato costretto a vedere. Intanto, Ivan sembra fortemente interessato alla conoscenza della showgirl. Anche questo dettaglio non convince più di tanto. L’immediato avvicinamento dei due ha fatto venire molti dubbi nei telespettatori.

Valeria Marini non convince a Temptation Island Vip: la sua conoscenza con Ivan diventa uno “show”

Lo stesso Patrick ammette di trovare i comportamenti di Valeria poco sinceri. Infatti, l’uomo rivela di non averla mai vista così. Un vero e proprio corteggiamento quello che la Marini sta facendo a Ivan. I due, inoltre, hanno anche trascorso qualche momento nel bagno della casa delle fidanzate. Valeria e il tentatore sono entrati nella stanza senza microfoni e hanno chiuso la porta. A questo punto, nessuno sa cosa è accaduto tra la Marini e Ivan. La prima puntata ha visto la showgirl in prima linea. L’ex gieffina del Grande Fratello Vip ha attirato tutta l’attenzione su di sé, ma non convince il pubblico. Già il suo arrivo nel villaggio è stato particolare, rispetto a quello degli altri partecipanti.

Temptation Island Vip, Valeria Marini si butta nella conoscenza con il tentatore Ivan

