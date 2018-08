Ascolti TV: Temptation Island in calo ma batte ancora la concorrenza

Ascolti TV lunedì 6 agosto 2018: Temptation Island è di nuovo il programma più seguito

L’ultima puntata di Temptation Island (andata in onda lunedì 6 agosto 2008) è riuscita a far portare a casa un altro risultato sorprendente alla rete. Il programma, infatti, ieri sera è stato il più seguito in prima serata. Pur non raggiungendo i picchi di share dello scorso mercoledì (i confronti finali delle coppie erano stati guardati da più di 4.000.000 persone), Temptation ha comunque registrato cifre importanti in termini di ascolti. Il viaggio di Temptation Island è stato infatti guardato ieri sera da più di 2.000.000 di telespettatori, registrando uno share pari a circa il 16%.

Ascolti TV: Temptation Island e Tutto può succedere i programmi più seguiti in prima serata

Subito dopo Temptation Island, il programma più seguito ieri sera è stato Tutto può succedere 3. L’ottava e ultima puntata della celebre fiction di Rai 1 ha raggiunto infatti circa il 15% di share, piazzandosi subito dopo il docu-reality di Maria De Filippi. Decisamente meno successo hanno avuto invece le altre trasmissioni che costrette a condividere la prima serata con questi due cavalli di battaglia delle due reti rivali. Raclaim su Rai 2 ha infatti registrato meno del 4%, mentre Rocky IV su Rai 3 è arrivato al 5%, e lo stesso risultato è stato raggiunto dal film Tower Heist: Colpo ad alto livello su Italia 1. Intorno al 4%, in fine, si è mantenuto anche Il missionario, film andato in onda su Rete 4.

Ascolti TV: Filippo Bisciglia ringrazia il pubblico per il successo raggiunto da Temptation Island

Decisamente contento e fiero di come sono andate le cose quest’anno è stato sicuramente Filippo Bisciglia che, sui social, ha più volte ringraziato pubblico, addetti ai lavori e partecipanti per il successo raggiunto con Temptation Island. “Il nostro successo è soprattutto grazie al vostro affetto” aveva scritto il conduttore dopo il sorprendete risultato di mercoledì 1 agosto “Sono commosso … GRAZIE”.