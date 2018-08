Ascolti TV: Temptation Island segna il record di share

By

Ascolti TV 1 agosto 2018, Temptation Island fa il botto: Più di 4.000.000 di telespettatori hanno seguito l’ultima puntata

Temptation Island quest’anno si chiude col botto. Il programma condotto da Filippo Bisciglia, infatti, ieri sera durante la messa in onda dell’ultima puntata ha raggiunto il 25% di share. I telespettatori che hanno seguito la trasmissione, dunque, sono stati più di 4.000.000, un risultato che ha riempito di gioia gli addetti ai lavori e tutte le persone che hanno lavorato al format. “Io questo immenso risultato lo festeggio in smoking con un salto” ha infatti scritto il conduttore di Temptation Island su Instagram pochi minuti fa “Più di 4.000.000 di voi … il nostro successo è soprattutto grazie al vostro affetto … sono commosso … GRAZIE”.

Ascolti TV 1 agosto 2018: è Superquark il secondo programma più visto della serata

Subito dopo Temptation Island (che quest’anno sembra non abbia conosciuto rivali) un buon risultato è stato raggiunto anche da Superquark su Rai 1. Il programma, infatti, ha portato a casa uno share pari al 14%, più di 2.400.000 spettatori hanno quindi scelto di seguire la trasmissione di Piero Angela. Decisamente meno seguiti sono stati invece: Chicago Fire su Italia 1 e Ritorno al Marigold Hotel su Rai 3 (che hanno sfiorato il 5% di share), Cliffhanger – L’ultima sfida su Rete 4 (4%) e MacGyver su Rai 2 (3%).

Temptation Island: come e dove vedere la replica della puntata di mercoledì 1 agosto

Quei pochi che ieri non hanno potuto seguire di Temptation Island possono, stasera, recuperare guardando la replica dell’ultima puntata su La 5. Tutti gli impossibilitati a sintonizzarsi sul canale alle ore 21.10 possono, comunque, affidarsi ai servizi streaming di Video Mediaset e Witty Tv. Su queste piattaforme web infatti, come ogni settimana da quanto è iniziato Temptation, verranno caricati sia i momenti più salienti della serata sia la puntata per intero.