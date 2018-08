Replica Temptation Island 2018: dove rivedere l’ultima puntata

Temptation Island 2018 replica: dove rivedere l’ultima puntata del programma

Tutti gli appassionati di intrighi amorosi che ieri non hanno potuto vedere l’ultima puntata di Temptation Island possono, senza problemi, recuperare stasera guardando la replica. Come e dove vedere l’ultima puntata di Temptation Island 2018? Gli interessati, stasera, potranno sintonizzarsi su La 5 alle ore 21.10. L’ultima puntata di mercoledì 1 agosto potrà dunque essere vista (o rivista per la seconda volta) giovedì 2 agosto. I telespettatori che si sono persi il gran finale, quindi, avranno modo di recuperare i momenti più salienti della puntata che, comunque, non verrà mandata in replica solo in TV ma sarà anche caricata su Video Mediaset e Witty Tv.

Temptation Island replica su La5, Video Mediaset e Witty Tv

In alternativa alla TV, quindi, i fan di Temptation Island potranno sempre usufruire dei servizi streaming offerti da Video Mediaset e Witty Tv. Sul web, inoltre, non ci sarà nessun vincolo di orario e, volendo, è sempre possibile saltare le parti che meno interessano per concentrarsi su quelle più importanti. Tra le scene cult della quinta e ultima puntata di Temptation Island vanno sicuramente menzionate: lo scontro finale tra Martina e Gianpaolo, il falò di confronto tra Raffaela e Andrea (i due sono usciti insieme) e la scenata di Lara a Micheal (che ha scoperto di essere stato ripreso di nascosto dalle telecamere sotto richiesta della sua fidanzata).

Temptation Island: l’ultima puntata segna il record di ascolti

L’ultima puntata di Temptation Island ha letteralmente tenuto attaccati allo schermo della TV un numero incredibile di persone. Più di 4.000.000 sono stati i telespettatori che hanno seguito ieri sera il programma che, anche quest’anno, si porta a casa un successo senza precedenti. Il pubblico, quindi, ha riconfermato ancora una volta l’interesse per il format. Chissà se anche le coppie di Temptation Island Vip riusciranno a riscuotere lo stesso successo con Simona Ventura alla guida.