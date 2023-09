Ascolti tv: Techeteche Fiorello e The Last Duel, sfida senza storia

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda venerdì 8 settembre 2023

La terza puntata di Techeteche Show (Rai Uno) vince la serata e recupera quasi un milione di telespettatori rispetto alla settimana scorsa grazie allo speciale dedicato a Fiorello, totalizzando 3,1 milioni di spettatori e il 20,83% di share. Secondo posto per Italia 1 con Chicago P.D. (Italia Uno) che è riuscito ad intrattenere 1,1 milioni di tespettatori con l’8,10% di share. Male Canale 5 con il film The Last Duel, che si è fermato a solo 1 milioni di spettatori e l’8,22 % di share.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di venerdì 8 settembre 2023:

Rai Uno: Techeteche show – Viva Fiorello! ha raccolto 3.145.000 spettatori (20,83%);

Canale 5: The Last Duel ha totalizzato 1.047.000 spettatori (8,22%);

Rai Due: NCIS ha avuto 623.000 spettatori (3,79%);

Italia 1: Chicago P.D. ha fatto compagnia a 1.172.000 spettatori (8,10%);

Rai Tre: Diamond League Bruxelles ha interessato 749.000 spettatori (4,55%);

Rete 4: Terzo indizio ha raggiunto 965.000 spettatori (7,35%);

La7: Il Federale ha ottenuto 479.000 spettatori (3,12%);

Tv8: I Delitti del Bar Lume – Compro oro ha convinto 312.000 spettatori (2,1%);

Nove: Bake Off Italia: dolci in forno ha conquistato 322.000 spettatori (2,1%).

Ascolti tv venerdì 8 settembre 2023: preserale e access prime time

Canale5: Paperissima Sprint ha convinto 2.455.000 persone (14,61%);

Rai Uno: Reazione a Catena è stato seguito da 2.256.000 spettatori (23,30%) nella prima parte e nella seconda da 3.449.000 spettatori (28,25%);

Canale 5: Caduta libera ha ottenuto 1.375.000 telespettatori (15,19%) e poi 1.912.000 utenti (16,38%);

Rai Tre: Qui Venezia Cinema ha appassionato 802.000 spettatori (5,42%);

Rete Quattro: Stasera Italia ottiene nella prima parte 804.000 telespettatori (5%) e 950.000 nella seconda (5,58%);

Italia Uno: NCIS ha intrattenuto 1.105.000 utenti (6,70%);

La7: In onda – Estate ha informato 969.000 spettatori (5,79%);

Tv8: 100% Italia ha ottenuto 318.000 telespettatori (1,92%).

Ascolti tv venerdì 8 settembre 2023: il pomeriggio

Rai Uno: Don Matteo 11 è stato seguito da 1.236.000 spettatori (13,17%);

Rai Uno: Il paradiso delle signore ha ottenuto 925.000 spettatori (12,20%);

Rai Uno: Estate in Diretta ha interessato 1.465.000 spettatori (18,53%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.471.000 telespettatori (21,51%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.478.000 spettatori (23,41%);

Canale 5: La Promessa ha avuto un netto di 1.808.000 spettatori (21,70%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto 1.212.000 spettatori (16,72%) nella prima parte e 1.281.000 (16,57%) nella seconda.

Ascolti tv venerdì 8 settembre 2023: la mattina