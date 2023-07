Rai, scelte ufficiali: Saviano, Giletti, Fiorello. Chi è fuori e chi no

Lo scrittore di Gomorra fuori dalla Rai, per Giletti porta aperta, Viva RaiDue! in cerca di location: parla l’Ad della Tv di Stato

Roberto Saviano fuori dalla Rai. Il suo programma “Insider, faccia a faccia col crimine”, quattro puntate già registrate e che avrebbero dovuto andare in onda su Rai Tre, non vedranno la luce. L’indiscrezioni circolate nelle scorse ore hanno trovato ufficialità nella mattina di mercoledì 26 luglio in un’intervista concessa al quotidiano Il Messaggero dall’amministratore delegato di Viale Mazzini Roberto Sergio. “La scelta è aziendale, non politica”, ha sottolineato il dirigente della Tv di Stato.

Sulle motivazioni che hanno spinto la Rai verso il taglio pesano alcune affermazioni recenti che lo scrittore ha indirizzato al vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, chiamato “Ministro della Malavita”. Come riferisce Il Corriere della Sera, alla base della decisione assunta in Viale Mazzini di non mandare in onda Saviano ci sarebbe appunto la considerazione che il linguaggio usato reiteratamente dal giornalista non è compatibile con il Codice etico a cui s’ispira il servizio pubblico.

Dunque dopo il defenestramento di Filippo Facci per via di alcune frasi infelici sul caso di La Russa Jr (il nome di Facci era stato caldeggiato dalla destra), ora quello di Saviano (nome più caro agli ambienti di sinistra). In Rai non vogliono sentire tesi quali “regolamento di conti”. Fuori uno da una parte e quindi fuori uno dall’altra: uno pari. No, non sarebbe questo il ragionamento dei vertici di Viale Mazzini.

Sempre come riferito dal CorSera Roberto Sergio ha lasciato a casa entrambi i giornalisti perché tutti e due, al di là delle vicende politiche, hanno usato toni non consoni a ciò che va cercando la Tv di Stato

Roberto Sergio su Fazio, Berlinguer, Fiorello e Giletti

L’Ad Rai, nella chiacchierata con Il Messaggero, è tornato anche sugli addii di Fabio Fazio (migrato su Nove con Che Tempo Che Fa) e Bianca Berlinguer (transitata a Mediaset), parlando di “scelte personali che li hanno portati altrove”. Spazio anche alle voci che insistono sul ritorno imminente in Rai, già ad inizio 2024, di Massimo Giletti che, per qualche mese, è ancora sotto contratto di La7.

“Quando sarà sul mercato valuteremo il reciproco interesse”, ha detto Sergio, lasciando aperta una porta per il giornalista torinese. Infine ha affrontato il caso Viva Rai2!, il programma di Fiorello in cerca di location. Sergio ha spiegato che si sta lavorando per trovare una nuova collocazione allo show e ha riferito dell’opzione Foro Italico come di una possibilità. Ma ancora non confermata. Pare comunque scontato che una soluzione si troverà e che Fiorello tornerà in onda.