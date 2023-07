Filippo Facci fuori dalla Rai: programma cancellato, chi lo sostituirà

I Vertici Rai hanno preso una decisione: la striscia quotidiana “I Facci Vostri” di Filippo Facci verrà cancellata. Pertanto la collaborazione tra la televisione di Stato e il giornalista di Libero non avrà seguito. Questo è ciò che ha anticipato il Corriere della Sera mentre l‘amministratore delegato della rete Roberto Sergio annuncerà la decisione nella giornata di oggi. I telespettatori quindi diranno addio al programma a partire da settembre e, a quanto pare, almeno per il momento non sono previste sostituzioni. Per coprire il “buco” lasciato da Facci pare che la decisione della Rai sarà quella di allungare il programma che lo precede, “I fatti vostri”.

Prima di prendere questa decisione l’amministratore delegato aveva detto di volersi prendere un po’ di tempo per riflettere senza farsi influenzare dalla polemica che ha letteralmente investito la figura del giornalista e che riguarda un passaggio di un articolo dedicato all’indagine a carico di Leonardo Apache la Russa, figlio dell’attuale Presidente del Senato.

La frase al centro della polemica

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, pare che Viale Mazzini avesse già preso la decisione di cancellare la striscia di Filippo Facci il minuto dopo aver letto la dichiarazione del giornalista in merito alla vicenda che ha avuto come protagonista il figlio di Ignazio La Russa, accusato di violenza sessuale da una ragazza di 22 anni.

Insomma, la rete ha preferito attendere che la polemica si sgonfiasse e che lo stesso giornalista non rilasciasse più interviste in merito, ma oggi è finalmente pronta per comunicare la sua decisione: “Oggi l’amministratore delegato Roberto Sergio, che si è preso qualche giorno per valutare le polemiche (…) annuncerà che la prevista collaborazione non avrà seguito”, ha fatto sapere il Corriere della Sera. Il passaggio scritto dal giornalista di Libero ha scatenato una vera e propria bufera tanto è che lo stesso Facci aveva dichiarato che con il senno di poi non avrebbe scritto l’articolo in quel modo e con quelle parole.

Il cronista aveva infatti inserito nell’articolo una frase dai contenuti discutibili e dedicata alla ragazza che ha accusato Leonardo Apache La Russa di stupro: “Le sofisticate scienze forensi non impediscono che alla fine si scontri una parola contro l’altra, e che, nel caso, risulterà che una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La Russa e che perciò ogni racconto di lei sarà reso equivoco dalla polvere presa prima di entrare in discoteca.”

La denuncia della ex compagna e una seconda possibilità

Rimarrebbe comunque aperta la possibilità per Facci di ritornare sulla Rai: “Magari più avanti, con un programma diverso, a tema, magari registrato” ha ipotizzato il Corriere della Sera. Il ragionamento dietro a questa possibile scelta potrebbe riguardare il fatto che la striscia quotidiana rappresenta il luogo meno adatto per evitare eccessi.

Negli scorsi giorni era stato lo stesso giornalista a dichiarare di avere bisogno del programma anche da un punto di vista economico. Facci nelle ultime settimane si è dovuto confrontare anche con alcune vicende personali come per esempio quella che ha visto protagonista l’ex compagna con la quale ha un rapporto conflittuale e che ha recentemente denunciato il giornalista per stalking.

Il Corriere ha quindi anche ipotizzato che la decisione dei Vertici Rai potrebbe essere stata influenzata dai fatti personali di Facci. In particolare si vocifera di un ammonimento da parte del questore di Milano dopo una lite con l’ex moglie davanti alla scuola dei figli. A proposito della vicenda, Il giornalista aveva parlato di uno scambio di email alla base del provvedimento e poi era passato ad accusare l’ex compagna di essere una No vax e di aver fatto ammalare di Covid-19 i figli.