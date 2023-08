Ascolti tv: Scusate se esisto vs Beyond Paradise, sfida senza storia

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda mercoledì 30 agosto 2023.

Il film Scusate se esisto! (Rai Uno) vince la prima serata di mercoledì 30 agosto con 2,3 milioni di telespettatori e il 15,55% di share. Tonfo per Canale 5 con Beyond Paradise, che ha raggiunto 1,3 milioni di utenti e il 9,48% di share. Terzo posto per Zona bianca (Rete Quattro) con 1,1 milioni di spettatori e l’8,78% di share, guadagnando ben 200mila spettatori rispetto alla scorsa settimana. Bene Italia 1 con Vanguard – Agenti speciali che ha conquistato 1 milioni di telespettatori e il 6,76% di share.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di mercoledì 30 agosto 2023:

Rai Uno – Scusate se esisto! ha raccolto 2.375.000 spettatori (15.55%);

Canale 5 – Beyond Paradise ha totalizzato 1.306.000 spettatori (9,48%);

Rai Due – Il lato oscuro della mia famiglia ha avuto 664.000 spettatori (4,84%);

Italia 1 – Vanguard – Agenti speciali ha fatto compagnia a 1.059.000 spettatori (6,76%);

Rai Tre – La rivincita delle sfigate ha informato 411.000 spettatori (2,58%);

Rete 4 – Zona Bianca ha raggiunto 1.123.000 spettatori (8,78%);

La7 – Giovanna d’Arco ha convinto 567.000 spettatori (4,26%);

Tv8 – Radio Zeta Future Hits Live 2023 ha ottenuto 324.000 spettatori (2,37%);

Nove – Ladyhawke ha conquistato 418.000 spettatori (2,92%).

