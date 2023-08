Dai e Dai via da Reazione a Catena: il post di saluto e le proteste

Si è concluso il 28 agosto 2023 il viaggio dei Dai e Dai a Reazione a Catena. Il trio toscano, composto da Marco Voir, Simone Mariottini e Simone Costagliola, ha salutato il programma di Rai Uno dopo 28 puntate. Trattasi dei campioni più longevi dell’edizione in corso. In totale hanno messo in tasca un montepremi di 82 mila euro in gettoni d’oro. Hanno gettato la spugna ne l’Intesa Vincente, battuti dai Tarallini, non riuscendo a raggiungere le 15 parole necessarie almeno per il pareggio. Marco Liorni, dopo l’eliminazione, ha abbracciato i tre ragazzi, congedandoli e ringraziandoli per le emozioni regalate al pubblico. A proposito di pubblico…

Non appena il trio livornese ha alzato bandiera bianca, sui social, tanto per cambiare, parecchi utenti hanno cominciato a protestare e ad avanzare teorie relative a uno pseudo complotto. “Li hanno voluti far fuori, parole difficilissime”; “Da una settimana volevano mandarli a casa con soluzioni difficili”; “Parole scelte per gli avversari palesemente più facile”; etc etc… Questi alcuni dei tanti commenti in cui è stato sostenuto che i tre ragazzi siano stati messi alle corde.

Medesime congetture sono state espresse da altri telespettatori sotto al post con cui i Dai e Dai hanno salutato il quiz show di Rai Uno. Su Instagram, infatti, dopo la puntata, il trio ha pubblicato un messaggio in cui ha raccontato la propria soddisfazione per l’avventura nel programma. Un post molto ‘sportivo’, nessun accenno di polemica. Anzi i ragazzi livornesi hanno chiuso dicendo che ora tiferanno i nuovi campioni, coloro che li hanno battuti. vale a dire i Tarallini.

I Dai e Dai hanno risposto ringraziando anche a diversi utenti che li hanno incensati per la loro simpatia e competenza. Non hanno invece prestato attenzione a quelle persone che hanno provato a gettare benzina sul fuoco, parlando di sfavori nei loro confronti da parte degli autori di Reazione a Catena. Meglio guardare al bicchiere mezzo pieno e non fare polemica, soprattutto quando non serve a nulla, avranno pensato.

Di seguito il messaggio con cui hanno salutato il quiz show:

“Questa è l’ultima immagine di noi tre presenti in studio. Uno scatto rubato appena dopo l’applauso che il pubblico e la troupe di RaC ci ha dedicato per salutarci, dopo 28 puntate insieme a loro. Ringraziamo tutti voi per averci accolto lungo tutto questo incredibile mese di agosto nelle vostre case. Consapevoli di questa responsabilità, abbiamo cercato di essere sempre corretti, onesti, entusiasti, per ringraziare gli spettatori e gli autori di questo privilegio. Ricorderemo con affetto ogni squadra sfidante, ogni medaglia, ogni collegamento indovinato e ogni bella parola che di persona e online ci avete riservato. Concludiamo questa avventura bellissima come abbiamo sempre fatto: abbracciandoci. Abbracciamo un’amicizia ancora più forte, abbracciamo i pochissimi rimpianti per quello che potevamo fare di diverso, abbracciamo tutta la nostra imperfezione che ci ha portato fino a qua, in questo modo. Speriamo di avervi divertito, di avervi intrattenuto, di avervi fatto arrabbiare, di avervi fatto sentire parte della nostra squadra ogni sera. Auguriamo ogni bene a tutti quelli che hanno avuto un pensiero ed una parola gentile per noi. Noi siamo felici così, abbiamo giocato al nostro gioco preferito più di ogni altra squadra, portandoci a casa anche un montepremi che un mese fa non esisteva. Cosa si può chiedere di più? Adesso è il momento di tifare i prossimi campioni! Viva Reazione a Catena, viva “i Dai e Dai”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da idaiedai_reazioneacatena (@idaiedai_reazioneacatena)

Dai e Dai di Reazione a Catena: chi sono Marco Voir, Simone Mariottini e Simone Costagliola

Marco Voir è nato nel 1992, vive a Livorno con la fidanzata Kayleygh. Ha ottenuto il diploma di perito informatico e lavora in un’agenzia di scommesse. Simone Costagliola è venuto alla luce nel 1993, anche lui è originario di Livorno. Ha studiato Design della comunicazione al Politecnico di Milano ed ora presta le sue competenze ad una multinazionale informatica. Simone Mariottini detto Mario è nato nel 1994 a Livorno. Ha studiato informatica e lavora in Irlanda, a Dublino, per una multinazionale dell’e-commerce. È fidanzato con Adele.