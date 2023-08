Reazione a Catena, Dai e dai: “Bravi? Allenati per anni, ecco come”

L’1 agosto2023 hanno scalzato le preparatissime Tre e Lode, da allora non hanno più mollato lo scettro di Reazione a Catena. Trattasi del trio livornese dei Dai e Dai, formato da Marco Vior, Simone Costagliola e Simone Mariottini (detto Mario). Fino ad ora hanno messo in tasca decine di migliaia di euro in gettoni d’oro. Qual è il segreto del loro successo? Come fanno ad avere la prontezza di azzeccare quasi sempre le soluzioni?

Non è solo questione di doti naturali di cui i giovanotti sono in possesso. Dietro ai loro trionfi ci sono anni di allenamento. Esatto, anni! Intervistati da Tv Sorrisi e Canzoni, i tre toscani hanno rivelato quanto abbiano lavorato duro per arrivare al livello attuale di ‘intesa’.

Prima di scoprire tutte le curiosità inedite raccontate dal trio, è bene ricordare che quella del 2023 non è la loro prima apparizione nel quiz show di Rai Uno. Vi erano già sbarcati nel 2021, ma vennero eliminati al debutto. Non si sono però demoralizzati. Pensare di gettare la spugna, manco per idea. Anzi hanno ripreso a lavorare ancor più duramente per farsi trovare pronti. Una scelta che ha pagato, visto il brillante percorso di cui sono stati protagonisti nella loro seconda avventura nel programma.

I Dai e Dai a Reazione a Catena: gli allenamenti al mare, l’invenzione dell’App e le 29 parole azzeccate

Ora spazio agli allenamenti impegnativi che hanno sostenuto per migliorarsi. Addirittura hanno inventato un’App.

Nel gioco de L’Intesa vincente , in una puntata, il trio ha indovinato ben 21 parole. Negli allenamenti a “porte chiuse” sono persino arrivati a quota 29: “Durante le simulazioni a casa arrivavamo anche a 29 . In studio è diverso il tono di voce che devi usare, devi quasi urlare, cerchi di scandire ogni parola e questo ti rallenta”.

, in una puntata, il trio ha indovinato ben 21 parole. Negli allenamenti a “porte chiuse” sono persino arrivati a quota 29: “Durante le simulazioni a casa arrivavamo anche a . In studio è diverso il tono di voce che devi usare, devi quasi urlare, cerchi di scandire ogni parola e questo ti rallenta”. Quando si presentarono nel 2021 a Reazione a Catena scelsero il nome Gli scogli piatti, posto di Livorno dove andavano spesso quando erano ragazzi. Perché ora Dai e Dai? “Si prova una volta e si ritenta la seconda, perché dai e dai qualcosa succederà”.

posto di Livorno dove andavano spesso quando erano ragazzi. Perché ora Dai e Dai? “Si prova una volta e si ritenta la seconda, perché dai e dai qualcosa succederà”. Simone Costagliola ha raccontato che ha seguito il programma fin dal 2007: “Andavo al mare incollandomi la faccia ritagliata di Pino Insegno o Amadeus, conducevo e facevo giocare gli amici”, che confermano: “Ci alleniamo da 16 anni”.

L’invenzione dell’app . Dopo l’eliminazione nel 2021, i tre giovani, che per formazione hanno tutti a che fare con l’informatica, hanno creato un’App con cui allenarsi: “Ci siamo inventati un’applicazione che tenesse traccia di tutte le parole su cui ci allenavamo, quelle frequenti e indovinate, ma soprattutto quelle rare e sbagliate. Ci siamo allenati sulle intese perdenti”.

. Dopo l’eliminazione nel 2021, i tre giovani, che per formazione hanno tutti a che fare con l’informatica, hanno creato un’App con cui allenarsi: “Ci siamo inventati un’applicazione che tenesse traccia di tutte le parole su cui ci allenavamo, quelle frequenti e indovinate, ma soprattutto quelle rare e sbagliate. Ci siamo allenati sulle intese perdenti”. Quando hanno ritentato la scalata nell’estate 2023 non credevano di rimanere così tanto nel gioco. Infatti, avevano portato con sé un guardaroba utile per una ventina di giorni. Trascorsi questi hanno dovuto comprare nuovi abiti.

Marco Liorni sui Dai e Dai

Con Tv Sorrisi e Canzoni, a proposito dell’avventura nel quiz show del trio, ha parlato anche il conduttore Marco Liorni, sostenendo che si tratta di un “bell’esempio” di concorrenti, in quanto anche nel privato “sono molto amici e si vogliono bene”. “Hanno capito che nel nostro gioco è bene lasciarsi andare ed essere il più possibile gioiosi e rilassati”.