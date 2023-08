Ascolti tv: Scomparsa-La foresta degli scomparsi, chi ha vinto

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda mercoledì 9 agosto 2023

La serie tv Scomparsa (Rai Uno) ha vinto la serata con 1,9 milioni di spettatori e il 15% di share. Secondo posto per Delitti in paradiso (Rai Due) con 1,1 milione di telespettatori e il 7,82%. Male, invece, La foresta degli scomparsi (Canale Cinque) con solo 1 milione di telespettatori e il 9,8% di share. In calo anche Zona Bianca (Rete Quattro) al 7,4% di share e Freedom (Italia Uno) che si ferma al 5% di share.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di mercoledì 9 agosto 2023:

Rai Uno – Scomparsa ha raccolto 1.976.000 spettatori (15,36%);

Canale 5 – La foresta degli scomparsi ha totalizzato 1.025.000 spettatori (9,89%);

Rai Due – Delitti in Paradiso ha avuto 1.108.000 spettatori (7,82%);

Italia 1 – Freedom – Oltre il confine ha fatto compagnia a 595.000 spettatori (5,09%);

Rai Tre – Nel Secolo Breve ha informato 678.000 spettatori (4,93%);

Rete 4 – Zona Bianca ha raggiunto 831.000 spettatori (7,45%);

La7 – Le regole della Casa del sidro ha convinto 459.000 spettatori (3,59%);

Tv8 – Name That Tune – Indovina la canzone ha ottenuto 227.000 spettatori (1,6%);

Nove –Per qualche dollaro in più ha conquistato 365.000 spettatori (3,1%).

Ascolti tv mercoledì 9 agosto 2023: preserale e access prime time

Rai Uno: Techetechetè ha ottenuto 2.872.000 telespettatori (19,50%);

Canale5: Paperissima Sprint ha convinto 1.895.000 persone (12,74%);

Rai Uno: Reazione a Catena è stato seguito da 1.960.000 spettatori (22,29%) nella prima parte e nella seconda da 3.071.000 spettatori (27,76%);

Canale 5: The Wall ha ottenuto 1.080.000 telespettatori (12,98%) e poi 1.489.000 utenti (14,04%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.329.000 spettatori (8,98%);

Rete Quattro: Controcorrente Estate ottiene nella prima parte 707.000 telespettatori (4,88%) e nella 826.000 seconda (5,58%);

La7: In onda – Estate ha informato 910.000 spettatori (6,14%).

Ascolti tv mercoledì 9 agosto 2023: il pomeriggio

Rai Uno: Don Matteo è stato seguito da 1.170.000 spettatori (12,02%), nel primo episodio, e 1.082.000 spettatori (13,78%) nel secondo episodio;

Rai Uno: Estate in Diretta ha interessato 1.297.000 spettatori (18,12%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.288.000 telespettatori (20,27%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.362.000 spettatori (23,12%);

Canale 5: La Promessa ha avuto un netto di 1.899.000 spettatori (22,62%);

Canale 5: My Home My Destiny ha fatto compagnia a 1.462.000 spettatori (20,01%);

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto 949.000 spettatori (13,87%).

Ascolti tv della mattina di mercoledì 9 agosto 2023