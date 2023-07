Scomparsa serie tv: 2° stagione, storia (non) vera, curiosità e cast

Scomparsa è una serie televisiva italiana andata in onda su Rai 1 dal 20 novembre al 19 dicembre 2017. Diretta da Fabrizio Costa, è stata prodotta da Rai Fiction ed Endemol. La storia ruota intorno al personaggio di Nora Telese (Vanessa Incontrada), alla ricerca di sua figlia Camilla (Eleonora Gaggero). Ad aiutare Nora, il vicequestore aggiunto Giovanni Nemi (Giuseppe Zeno), alla guida di indagini che si riveleranno più complicate del previsto.

Scomparsa, fiction Rai: perché non ci sarà una seconda stagione

Eleonora Andreatta, direttore di Rai Fiction ha ufficializzato che Scomparsa non avrà una seconda stagione. La notizia lascia abbastanza increduli, specie se si considerano gli ottimi risultati in termini di ascolti. Basti pensare che l’ultimo episodio ha raggiunto quota 6.811.000 spettatori, con uno share del 28,7%. A dare ulteriore conferma delle parole di Andreatta, ci ha pensato il regista Fabrizio Costa, spiegando come la trama della serie sia chiusa. Molto probabilmente, Scomparsa era stata concepita come una serie a stagione unica e questo spiega il mancato rinnovo.

Serie Tv Scomparsa è una storia vera?

Chi sono Nora e Camilla Telese nella realtà? Nessuno, sembrerebbe. I personaggi della fiction Scomparsa sono stati inventati, ma il tema trattato nei suoi dodici episodi è, ancora oggi, molto attuale. Le scomparse minorili sono l’elemento principale su cui si sviluppa la trama della fiction con Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno.

Anche la scelta dei luoghi in cui si sono svolte le riprese è puramente casuale. La produzione sembrava stesse cercando una località di mare che fosse piccola e accogliente. La Film Commission delle Marche si è messa a disposizione, permettendo a San Benedetto del Tronto di ospitare, per la prima volta nella sua storia, una serie della rete ammiraglia.

Scomparsa: curiosità sulla serie tv Rai

Come detto, Scomparsa è una fiction che, nella sua prima stagione, ha riscosso molto successo, registrando ottimi ascolti. Ecco alcune curiosità sulla fiction di Rai 1:

Molte delle comparse locali utilizzate furono ripescate dalle circa 500 persone che si presentarono ai casting di Rimbocchiamoci le maniche , fiction di Canale 5 targata Endemol.

In un primo momento, per il ruolo di Giovanni Nemi si era pensato a Daniele Pecci.

. Furono utilizzate controfigure, soprattutto per le scene girate nella Riserva Sentina.

Nell’ultima settimana di riprese in Riviera, Vanessa Incontrada si assentò per tre giorni poiché impegnata agli Wind Music Awards . Tornò nelle Marche senza voce, costringendo la produzione ad un cambio della scaletta.

La maggior parte dei figuranti portava gli abiti da casa.

Ad affiancare gli attori nelle scene più complicate c’era lo stunt Ottaviano Dell’Acqua, noto per aver preso parte a diversi film con Bud Spencer, come Bomber o Lo chiamavano Bulldozer.

Cast della fiction Scomparsa

A prendere parte alla serie tv di Rai 1 troviamo molti volti noti, come Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno. Ecco il cast completo: