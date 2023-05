Vanessa Incontrada e quella foto con l’ex Rossano Laurini…

Sembra esserci un riavvicinamento all’orizzonte tra Vanessa Incontrada, showgirl di origine spagnola, e l’ex compagno, Rossano Laurini. A scatenare queste voci è stata la foto pubblicata nelle Instagram Stories da parte della stessa Incontrada che la ritrae sorridente con la sua vecchia fiamma. I due hanno avuto un figlio insieme, Isal, nel 2008.

La foto in questione, tuttavia, sembrerebbe essere datata, soprattutto per il fatto che i due sono in costume da bagno. Nonostante ciò, è bastato un niente per scatenare la curiosità dei fan che sperano in un possibile riavvicinamento della coppia. Non bisogna dimenticare che, nell’ultimo periodo, Vanessa Incontrada è stata più volte vista insieme a Rossano Laurini.

A questo si aggiunge anche il post Instagram della scorsa settimana, in cui vengono mostrati i due sempre sorridenti e intenti a cantare. La descrizione della foto (“Un duetto meraviglioso“) aggiunge ulteriori indizi alla teoria del possibile riavvicinamento di Vanessa e Rossano.

Non manca, d’altronde, il sostegno dei fan alla coppia. In tanti hanno commentato il suddetto post con messaggi di affetto nei confronti di Vanessa e Rossano, mostrando tutto il loro supporto e speranzosi che i due abbiano finalmente fatto pace. In tanti li vedono come una bellissima coppia, proprio per questo, probabilmente, diversi utenti si sono domandati nei commenti se ci fosse stato un loro riavvicinamento ufficiale.

Un possibile ricongiungimento tra i due susciterebbe non poco stupore. Ad agosto 2022, infatti, la showgirl aveva parlato, durante un’intervista a Vanity Fair, di una profonda crisi con Rossano, sebbene tra i due, ha spiegato, non si sarebbe mai alzato alcun muro. Che le divergenze siano giunte al termine? Al momento, né Vanessa né Rossano hanno rilasciato dichiarazioni in merito.

Non resta che attendere, dunque, ulteriori aggiornamenti da parte dei diretti interessati. I segnali inviati dalla coppia sono sicuramente incoraggianti e, qualora dovessero tornare insieme, sarebbero numerosi fan a gioirne. In tantissimi hanno da sempre supportato la coppia, anche nei suoi momenti difficili. Chissà che nei prossimi giorni i due non possano fare qualche passo avanti e uscire definitivamente allo scoperto.